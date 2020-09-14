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Селюк: Сошлись с Суркисом и Луческу во мнении, что аренда Бенито и Каргбо в Олимпик - правильный шаг

Премьер-лига
(2 голосов)

Агент заверяет, что его подопечные себя еще проявят

Селюк: Сошлись с Суркисом и Луческу во мнении, что аренда Бенито и Каргбо в Олимпик - правильный шаг
Новина українською

Дмитрий Селюк, агент игроков Ибрагима Каргбо и Бенито, которые из "Динамо" отправились в аренду в "Олимпик", высказался о дебюте своих подопечных в УПЛ.

– Принимая решение об аренде Бенито и Каргбо в "Олимпик", мы сошлись во мнении – Суркис, Луческу и я - что это правильный шаг. Это большое подспорье и "Олимпику". Там есть коллектив, что очень радует. Футболисты этим довольны. Там нет разделений, иностранец или украинец. Это тоже очень хорошо. Они будут показывать свою игру. Это очень профессиональные ребята. И уже видно, что Бенито сразу вписался в игру команды, отдав две голевые передачи. Каргбо вышел не в самом начале, но, учитывая, что "Олимпик" играет в одного нападающего, а Шахаб забил гол тому же "Шахтеру" в товарищеском матче и "Днепру" в официальном, то есть конкуренция. И это очень полезно. Мы видим потенциал Каргбо, что он за первые пять минут мог уже два гола забить. Другое дело – не забил. Но когда есть моменты, то он забьет. Хуже, если моментов нет, и игрок вообще потерялся.

Я уверен, что Бенито и Каргбо будут серьезными помощниками "Олимпику". Сто процентов, "Олимпик" не будет мальчиками для битья, как это было в прошлом году.

– Раскройте секрет: будут ли еще трансферы ваших игроков в чемпионат Украины в ближайшее время?

– Будут. Проблема не в моих игроках. Учитывая специфику моей деятельности, вы знаете, что у меня преимущественно футболисты-иностранцы. А сейчас опять Украина закрыта на въезд до 29 числа. Я готовлю визы и думаю, что парочка игроков еще придет. А может, и больше. Ситуация такова, что мы больше занимаемся документами, чем спортивными показателями.

Некоторым скептикам хочу сказать: Бенито и Каргбо показали, что с точки зрения "цена – качество" "Динамо" сделало правильные приобретения. Понятно, что Луческу не посадит Цыганкова на скамейку. Это игрок сборной Украины, "Динамо" и так далее. За него хотят большие деньги. А играть по 10 минут или ждать, пока Цыганков травмируется – нет смысла. Лучше Бенито будет получать игровую практику. Цыганков – дай Бог тоже будет хорошо играть и "Динамо" его продаст в хороший клуб за большие деньги. А здесь уже и Бенито будет готов. Зарплаты у этих игроков небольшие, здесь не нужны какие-то миллионы, это игроки за борщ и даже без пампушек.

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В статье: Дмитрий Селюк Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший Бенито
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
14.09.2020 в 19:24
А чего же Селюк с Суркисами не отдали их в аренду в Днепр1...там тоже к иностранцам хорошо относятся
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