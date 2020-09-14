УПЛ назвала лучшего тренера 2-го тура

Главный тренер " Олимпика " Игорь Климовский признан лучшим тренером 2-го тура УПЛ по версии всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Его подопечные нанесли поражение СК "Днепр-1" (3:1) на его поле, блестяще использовав свой кадровый потенциал и переиграв хозяев в большинстве.

При этом тренер по анализу экспертов набрал средний балл 4,6 из 5 возможных.