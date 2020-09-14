Премьер-лига
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УПЛ назвала лучшего тренера 2-го тура
Почетное звание уходит в Олимпик
Главный тренер "
Его подопечные нанесли поражение СК "Днепр-1" (3:1) на его поле, блестяще использовав свой кадровый потенциал и переиграв хозяев в большинстве.
При этом тренер по анализу экспертов набрал средний балл 4,6 из 5 возможных.
Также напомним, что лучшим игроком 2-го тура
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Источник:УПЛ
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