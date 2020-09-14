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УПЛ назвала лучшего тренера 2-го тура

Премьер-лига
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Почетное звание уходит в Олимпик

УПЛ назвала лучшего тренера 2-го тура
Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский признан лучшим тренером 2-го тура УПЛ по версии всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Его подопечные нанесли поражение СК "Днепр-1" (3:1) на его поле, блестяще использовав свой кадровый потенциал и переиграв хозяев в большинстве.

При этом тренер по анализу экспертов набрал средний балл 4,6 из 5 возможных.

Также напомним, что лучшим игроком 2-го тура был признан форвард "Колоса" Владимир Лысенко.

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В статье: Олимпик (Донецк) Игорь Климовский
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Источник:
УПЛ

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