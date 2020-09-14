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Экс-помощник Луческу Николини вернулся в Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

И стал помощником Дарио Срны

Экс-помощник Луческу Николини вернулся в Шахтер
Новина українською

Итальянский специалист Карло Николини вернулся в "Шахтер" и стал ассистентом директора по футболу клуба Дарио Срны.

Контракт с итальянским специалистом подписан на два года.

"Это настоящее счастье! Я очень рад снова быть здесь. "Шахтер" – моя спортивная и рабочая семья. Постоянно следил за выступлениями команды. Такое ощущение, что вовсе не покидал "Шахтер" на эти четыре года. Я поддерживал контакт с президентом: очень благодарен ему за возможность снова работать на благо клуба. Также спасибо Дарио, Сергею Палкину и остальным работникам. Счастлив, что мне предоставили возможность вернуться в этот великий клуб, чтобы, как и прежде, стараться помочь ему постоянно побеждать. "Шахтер" – один из лучших европейских клубов, все знают об этом. Надеюсь, опыт и знания в "Шахтере", Украине и Европе пригодятся мне в новом амплуа для развития клуба. Мы никогда не переставали расти и непременно выигрывать. Это клуб с духом победителей! Постараюсь быть максимально полезен. И, конечно же, привет болельщикам "Шахтера" и удачи в новом сезоне! Я здесь, чтобы выиграть еще много титулов", - сказал Николини.

Напомним, что ранее Николини работал в "Шахтер" тренером по физической подготовке 12 лет, с 2004 по 2016 год. Затем он вместе с румынским специалистом ушел в "Зенит".

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В статье: Дарио Срна Карло Николини Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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