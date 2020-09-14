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Министр спорта рассказал о приоритете Динамо над Шахтером при аренде Олимпийского

Премьер-лига
(2 голосов)

И упомянул о проблемах Арены Львов

Министр спорта рассказал о приоритете Динамо над Шахтером при аренде Олимпийского
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился мнением об аренде НСК "Олимпийский" "Шахтером" и "Динамо", а также рассказал о ситуации с "Ареной Львов".

- После реконструкции главным арендатором НСК "Олимпийский" стало "Динамо". В этом году добавился еще "Шахтер". Как этот вопрос согласовывался с Министерством спорта, которое является распорядителем стадиона?

– Это согласовывалось с директором НСК "Олимпийский". Приоритет – сначала согласовывать время и дату матча "Динамо", а потом уже матча "Шахтера".

Для нас это очень хорошо. Это государственный объект, нам нужно использовать его на все сто. Госпредприятию НСК "Олимпийский" нужно зарабатывать деньги, а сейчас нет концертов, крупных спортивных событий. Важно, чтобы он был занят.

Поэтому не может быть приоритетом отдать стадион только "Динамо" или только "Шахтеру". Хочу поблагодарить президента "Динамо" Суркиса, президента "Шахтера" за то, что они арендуют стадион, предлагают нам немалые средства, делают газон лучше.

Это хорошо. И киевляне болеют за свою команду, и так же болельщики "Шахтера", которые покинули свой регион, где, к сожалению, война, и проживают в Киеве. Это нормально.

- "Арена Львов" тоже является государственным предприятием, но пустует. Как эту проблему решить?

– Этот вопрос проблемный. К сожалению, вы тоже о нем знаете. Мы сейчас общаемся с директором "Арены-Львов". Там три команды, и сейчас мы говорим о том, что, может, стоит пойти на какие-то уступки, уменьшить цену.

- Какова стоимость аренды НСК и "Арены Львов"?

– Условия контракта – конфиденциальная информация. Ее у нас нет.

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В статье: Арена Львов НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Вадим Гутцайт
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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миг-25 (киев)
15.09.2020 в 00:10
ДОНЕЦКИЕ-ЖИВУТ В ДОНЕЦКЕ -А СВИНЬИ БОМЖУЮТ В КИЕВЕ
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.09.2020 в 22:50
Так хай кроти заіздують на Арену Львів, де вже були.
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+1
-1
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scorpius (Ck)
14.09.2020 в 22:59
Тебя не спросили)
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+2
-1
ShtanGa (Славське)
14.09.2020 в 22:31
Затопчуть стадіон
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0
0


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