Цыганык: Переговоры между Днепром-1 и Йовичевичем находятся на завершающей стадии

Экс-футболист, тренер и функционер "Карпат" Игорь Йовичевич является одним из основных кандидатов на пост главного тренера " Днепра-1 ".

Эту информацию подтвердил и журналист Игорь Цыганык, сообщив, что переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

"Насколько мне известно, Йовичевич уже собирает помощников и консультируется с ними, чтобы переехать в Днепр. Осталось там согласовать определенные финансовые условия и вполне возможно, что Йовичевич уже в ближайшие дни может возглавить "Днепр-1".

Сейчас есть предложение от "Днепра-1". Примет или нет? Это его дело. Сейчас на финальной стадии переговоры. Если удастся договориться, то, я думаю, уже на этой неделе Йовичевич примет "Днепр-1", - сказал Цыганык.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что судьба Михайленко будет решена на этой неделе на встрече исполнительного директора клуба Андрея Русола с Игорем Коломойским.

Также отметим, что последним местом работы Йовичевича было загребское "Динамо", в котором он руководил сначала молодежными, а позже, непродолжительное время, и главной командой.