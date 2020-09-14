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Цыганык: Переговоры между Днепром-1 и Йовичевичем находятся на завершающей стадии

Премьер-лига
(1 голосов)

Осталось утрясти финансовый вопрос

Цыганык: Переговоры между Днепром-1 и Йовичевичем находятся на завершающей стадии
Новина українською

Экс-футболист, тренер и функционер "Карпат" Игорь Йовичевич является одним из основных кандидатов на пост главного тренера "Днепра-1".

Эту информацию подтвердил и журналист Игорь Цыганык, сообщив, что переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

"Насколько мне известно, Йовичевич уже собирает помощников и консультируется с ними, чтобы переехать в Днепр. Осталось там согласовать определенные финансовые условия и вполне возможно, что Йовичевич уже в ближайшие дни может возглавить "Днепр-1".

Сейчас есть предложение от "Днепра-1". Примет или нет? Это его дело. Сейчас на финальной стадии переговоры. Если удастся договориться, то, я думаю, уже на этой неделе Йовичевич примет "Днепр-1", - сказал Цыганык.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что судьба Михайленко будет решена на этой неделе на встрече исполнительного директора клуба Андрея Русола с Игорем Коломойским.

Также отметим, что последним местом работы Йовичевича было загребское "Динамо", в котором он руководил сначала молодежными, а позже, непродолжительное время, и главной командой.

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В статье: Игорь Йовичевич Игорь Цыганык СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
14.09.2020 в 23:10
На Срипника денег нет , а на этого парня есть ??? Утрясти финансовые вопросы это самое сложное в данном случае...
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0
adidas77 (Cумы)
14.09.2020 в 23:01
Очень интересный вариант
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