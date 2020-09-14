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Матвиенко: В 95% случаев я сам удивлен, что согласился то туда перейти, то туда

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что никакой конкретики

Матвиенко: В 95% случаев я сам удивлен, что согласился то туда перейти, то туда
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал слухи о своем возможном переходе в европейские клубы.

"Это же вы пишете все (имеется ввиду СМИ, - прим)!

Что я могу сказать? Новости эти выходят каждый день. В 95% случаев я сам удивлен, что согласился то туда перейти, то туда. Есть разговоры, таких разговоров по каждому футболисту по 10 в день. Но это всего лишь разговоры. Когда какая-то конкретика будет, вы сразу узнаете и первыми об этом напишете", - сказал Матвиенко.

Напомним, что в последнее время СМИ активно пишут об интересе к игроку со стороны "Наполи", "Лидса" и "Вест Хэма".

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
14.09.2020 в 23:57
Как в анекдоте-Иди туда -Иди сюда -Да пошел ты НА --- (Донбасс)
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