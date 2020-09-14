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Цыганык: Шапаренко уехал из сборной, сославшись на травму, а через четыре дня уже играл против Десны

Премьер-лига
(1 голосов)

Травма оказалось совершенно несерьезной

Цыганык: Шапаренко уехал из сборной, сославшись на травму, а через четыре дня уже играл против Десны
Новина українською

Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал некоторые подробностио травме хавбека "Динамо" Николая Шапаренко, которую футболист получил в расположении сборной Украины.

"Меня очень удивило то, что Шапаренко, приехав в сборную, попросил замену. Шевченко, как и Луческу, очень хорошо к нему относится. Николай сказал, что у него болит нога, уехал, а через четыре дня уже играл против "Десны".

Так не бывает. Что-то нужно исправить. Должны быть ответственность и перед клубом, и перед национальной командой", — сказал Цыганык.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Игорь Цыганык Николай Шапаренко
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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миг-25 (киев)
15.09.2020 в 00:05
Отставной комментатор Цыганык -ты лучше расскажи как наркоман Срна -несколько матчей подряд отказывался ездить в сборную Хорватии что бы не спалиться на допинге -хотя в это время играл в ЧУ за БОМЖЕЙ -зная что в Украине его наркоту за большие бабки от Ахмета скроют при анализе Но все равно донецкая собака попалась и закончила карьеру-вечным Бомжом и Клоуном
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таврия19752009 (симферополь)
14.09.2020 в 23:50
И что не травят как Ракицкиго?
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