Цыганык: Шапаренко уехал из сборной, сославшись на травму, а через четыре дня уже играл против Десны

Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал некоторые подробностио травме хавбека "Динамо" Николая Шапаренко, которую футболист получил в расположении сборной Украины.

"Меня очень удивило то, что Шапаренко, приехав в сборную, попросил замену. Шевченко, как и Луческу, очень хорошо к нему относится. Николай сказал, что у него болит нога, уехал, а через четыре дня уже играл против "Десны".

Так не бывает. Что-то нужно исправить. Должны быть ответственность и перед клубом, и перед национальной командой", — сказал Цыганык.