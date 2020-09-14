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Цыганык: Шапаренко уехал из сборной, сославшись на травму, а через четыре дня уже играл против Десны
Травма оказалось совершенно несерьезной
Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал некоторые подробностио травме хавбека "Динамо" Николая Шапаренко, которую футболист
"Меня очень удивило то, что Шапаренко, приехав в сборную, попросил замену. Шевченко, как и Луческу, очень хорошо к нему относится. Николай сказал, что у него болит нога, уехал, а через четыре дня уже
Так не бывает. Что-то нужно исправить. Должны быть ответственность и перед клубом, и перед национальной командой", — сказал Цыганык.