Заря продлила контракт с перспективным защитником

"Заря" продлила контракт с 21-летним защитником Тимофеем Сухарем.

Новое соглашение сторон рассчитано на 3 года.

Отметим, что Сухарь еще не был заигран за первую команду луганчан в официальных матчах.

Первую половину прошлого сезона футболист провел в составе "Зари" U-21 (2 гола в 15 матчах), а вторую отырал в аренде в запорожском "Металлурге" (8 матчей в Первой лиге)