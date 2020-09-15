Премьер-лига
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Заря продлила контракт с перспективным защитником
Клуб предложил новый контракт Тимофею Сухарю
Новое соглашение сторон рассчитано на 3 года.
Отметим, что Сухарь еще не был заигран за первую команду луганчан в официальных матчах.
Первую половину прошлого сезона футболист провел в составе "Зари" U-21 (2 гола в 15 матчах), а вторую отырал в аренде в запорожском "Металлурге" (8 матчей в Первой лиге)
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Источник:ФК Заря
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