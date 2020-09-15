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Заря продлила контракт с перспективным защитником

Премьер-лига
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Клуб предложил новый контракт Тимофею Сухарю

Заря продлила контракт с перспективным защитником
Новина українською

"Заря" продлила контракт с 21-летним защитником Тимофеем Сухарем.

Новое соглашение сторон рассчитано на 3 года.

Отметим, что Сухарь еще не был заигран за первую команду луганчан в официальных матчах.

Первую половину прошлого сезона футболист провел в составе "Зари" U-21 (2 гола в 15 матчах), а вторую отырал в аренде в запорожском "Металлурге" (8 матчей в Первой лиге)

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В статье: Заря (Луганск) Тимофей Сухарь
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Источник:
ФК Заря

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