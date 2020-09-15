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Киевское Динамо - среди почти 20 клубов, которые интересуются 16-летним аргентинцем
Он фанатеет от Месси и Неймара
"Динамо" интересуется 16-летним атакующим хавбеком клуба второго дивизиона Аргентины "Атлетико Рафаэла" Алексом Луной.
Хавбека рассматривают как цель для трансфера многие европейские клубы - Барселона, Атлетико, Севилья, Валенсия, Вильярреал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Эвертон, Лацио, Ювентус, Милан, ПСЖ, Лилль, Бавария, Бенфика и загребское "Динамо".
"Барселона" якобы хотела пригласить игрока еще в прошлом году. Также на него претендуют аргентинские клубы, в частности "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".
Сам игрок замечает, что хотел бы играть в Европе.
Это был бы скачок для моей карьеры. Я бы пошел в любую команду. Я восхищаюсь "Барселоной", "Атлетико" и "Реалом". Мне нравится дриблинг Неймара, я стараюсь быть похожим. Он с Месси - лучшие игроки мира. Неймар лучше Криштиану Роналду.
Высказался молодой футболист и о Месси.
Что-то странное творится здесь, в Аргентине - все следят за "Барселоной", там Месси. Он тянет команду на своих плечах, он - лучший в мире за всю историю. Не думаю, что увидим его еще в какой-то другой команде, - цитирует Алекса Луну AS.