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Киевское Динамо - среди почти 20 клубов, которые интересуются 16-летним аргентинцем

Премьер-лига
(2 голосов)

Он фанатеет от Месси и Неймара

Киевское Динамо - среди почти 20 клубов, которые интересуются 16-летним аргентинцем
Новина українською

"Динамо" интересуется 16-летним атакующим хавбеком клуба второго дивизиона Аргентины "Атлетико Рафаэла" Алексом Луной.

Хавбека рассматривают как цель для трансфера многие европейские клубы - Барселона, Атлетико, Севилья, Валенсия, Вильярреал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Эвертон, Лацио, Ювентус, Милан, ПСЖ, Лилль, Бавария, Бенфика и загребское "Динамо".

"Барселона" якобы хотела пригласить игрока еще в прошлом году. Также на него претендуют аргентинские клубы, в частности "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".

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Сам игрок замечает, что хотел бы играть в Европе.

Это был бы скачок для моей карьеры. Я бы пошел в любую команду. Я восхищаюсь "Барселоной", "Атлетико" и "Реалом". Мне нравится дриблинг Неймара, я стараюсь быть похожим. Он с Месси - лучшие игроки мира. Неймар лучше Криштиану Роналду.

Высказался молодой футболист и о Месси.

Что-то странное творится здесь, в Аргентине - все следят за "Барселоной", там Месси. Он тянет команду на своих плечах, он - лучший в мире за всю историю. Не думаю, что увидим его еще в какой-то другой команде, - цитирует Алекса Луну AS.

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В статье: Динамо (Киев) Чемпионат Аргентины Алекс Луна
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(2 голосов)
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Комментарии (7)
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Kolibri (Киевоград)
15.09.2020 в 09:02
А он возьми и выбери Динамо))))))))
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Maldini (Киев)
15.09.2020 в 08:56
нА СВОИХ ОБРАТИМ внимание ИЛИ нэт???!!!
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simargl (Чернигов)
15.09.2020 в 08:23
Да ладно, им интересуются еще Минай и Ингулец!!! Конкуренция однако!!!
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Hanter44 (Baburka)
15.09.2020 в 07:53
И Что? У них есть надежда?
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0
-1
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ascent (Луксор)
15.09.2020 в 07:56
Ну это как светский вечеринки - их посещение обязательно, чтобы помнили...
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0
-1
ShtanGa (Славське)
15.09.2020 в 07:51
Вони вже прогавили Селезньова
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+2
-2
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ascent (Луксор)
15.09.2020 в 07:44
Может только для имиджа интересуется ...
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0
-1


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