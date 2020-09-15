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Нигерийский нападающий Шахтера после аренды вернулся в Украину

Премьер-лига
(2 голосов)

И может в ней остаться

Нигерийский нападающий Шахтера после аренды вернулся в Украину
Новина українською

Оларенважу (Ларри, Ланре) Кайоде вернулся в Украину из Турции - там он выступал на правах аренды за местный "Газиантеп".

Форвард мог уйти в аренду в другой турецкий клуб, "Ризеспор", но пока остается с "Шахтером".

Кайоде сейчас находится в Киеве и поддерживает форму на базе "горняков".

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Сейчас, как сообщает meta-ratings, решается вопрос о дальнейшем трудоустройстве нигерийца. Если решение этого вопроса затянется, то Кайоде присоединится к основному составу "горняков".

В прошлом сезоне чемпионата Турции Кайоде провел за "Газиантеп" 27 матчей, забил 10 голов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Газиантеп ББ (Турция) Ризеспор (Ризе) Оларенваджу Кайоде Кайоде
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (3)
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Maldini (Киев)
15.09.2020 в 08:55
Идёт плавная подготовка Койота в Динамо!!!Луческубез нигеров ничего не может сделать!Жаль Динамо,а Лобановский дал бы ему под за...!!!ПУСТЬ ЕДЕТ В РУМЫНИЮ И ТАМ НАБИРАЕТ нигеров!!!Нам нужны свои тренеры,ребята и в Динамо, и в сборную!!!Я не против иностранных тренеров и футов,но они у себя дома пусть показывают класс,а не тренируются и зарплату(немаленькую!)получают ЗДЕСЬ!!!НА кого мы работаем???
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0
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ascent (Луксор)
15.09.2020 в 07:57
Может Луческу договорится с Ахметовым и ...
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+1
0
ShtanGa (Славське)
15.09.2020 в 08:06
Akhmetov вже давно купив дк
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0
-1


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