Нигерийский нападающий Шахтера после аренды вернулся в Украину

Оларенважу (Ларри, Ланре) Кайоде вернулся в Украину из Турции - там он выступал на правах аренды за местный "Газиантеп".

Форвард мог уйти в аренду в другой турецкий клуб, "Ризеспор", но пока остается с " Шахтером ".

Кайоде сейчас находится в Киеве и поддерживает форму на базе "горняков".

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Сейчас, как сообщает meta-ratings, решается вопрос о дальнейшем трудоустройстве нигерийца. Если решение этого вопроса затянется, то Кайоде присоединится к основному составу "горняков".

В прошлом сезоне чемпионата Турции Кайоде провел за "Газиантеп" 27 матчей, забил 10 голов.