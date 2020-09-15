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Нигерийский нападающий Шахтера после аренды вернулся в Украину
И может в ней остаться
Оларенважу (Ларри, Ланре) Кайоде вернулся в Украину из Турции - там он выступал на правах аренды за местный "Газиантеп".
Форвард мог уйти в аренду в другой турецкий клуб, "Ризеспор", но пока остается с "
Кайоде сейчас находится в Киеве и поддерживает форму на базе "горняков".
Сейчас, как сообщает meta-ratings, решается вопрос о дальнейшем трудоустройстве нигерийца. Если решение этого вопроса затянется, то Кайоде присоединится к основному составу "горняков".
В прошлом сезоне чемпионата Турции Кайоде провел за "Газиантеп" 27 матчей, забил 10 голов.