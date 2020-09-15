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Алексей Гай проанализировал шансы Динамо, Десны, Колоса и лично Селезнева

Премьер-лига
(2 голосов)

Кого-то в еврокубках, а кого-то - в чемпионате Украины

Алексей Гай проанализировал шансы Динамо, Десны, Колоса и лично Селезнева
Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Алексей Гай дал прогноз на матчи еврокубков с участием украинских команд.

Пройдет ли "Динамо" АЗ в Лиге чемпионов? Никто никому ничего не должен. Скажем так. Но, конечно же, "Динамо" нужно проходить такие команды. При этом нужно учитывать, что в команде идет перестройка, новая постановка игры. Но с другой стороны это может пойти и на пользу.

Что касается АЗ, не следил за их выступлениями, но в целом важно понимать, что голландский футбол всегда был атакующим. Эти команды всегда стремятся атаковать и держать мяч. В этом могут заключаться главные сложности для "Динамо". Я бы поставил здесь 50 на 50. поможет опыт Луческу Динамо в еврокубках? Плюсы в том, что он опытный тренер и знает, как действовать командам на выезде и дома.

Высказался Алексей Гай и о дуэли "Колоса" в Лиге Европы с греческим "Арисом".

"Колос" здесь - темная лошадка. Дебютант может, как и хорошо выступить, так и сразу уступить. В "Колосе" собраны достаточно опытные футболисты. Думаю, будет трудно. Но я не думаю, что у "Колоса" не будет шансов пройти дальше.

Селезнев, думаю, конечно, поможет "Колосу". Женя в хороших кондициях и, я думаю, его опыт и бомбардирские чутье помогут добиться хорошего результата. Сможет ли Селезнев стать лучшим бомбардиром чемпионатов Украины? Я верю в то, что он способен на это.

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"Десне", по мнению Алексея Гая, придется играть в Лиге Европы с немецким "Вольфсбургом".

Непростой соперник и недавние игры "Шахтера" с "Вольфсбургом" показали, что команда достаточно организована и у нее больше игровой практики и опыта выступлений в еврокубках. Здесь, конечно, с одной стороны "Десне" не повезло с соперником. Но с другой, наоборот, футболисты могут себя проявить в матче со столь сильным оппонентом. Чем сильнее соперник, тем интереснее. Хочется, чтобы украинские команды проходили дальше. И интереснее, когда команда одерживает победу над сильным соперником.

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В статье: Евгений Селезнев Вольфсбург (Вольфсбург) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Арис (Греция) АЗ (Алкмаар) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (2)
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Saturn (Киев)
15.09.2020 в 09:18
И чего он сказал - да ничего!
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Dr. House (Подолье)
15.09.2020 в 08:54
Этот лишнехромосомный гей доплачивает, чтоб его цитировали?
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