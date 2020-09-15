Алексей Гай проанализировал шансы Динамо, Десны, Колоса и лично Селезнева

Экс-полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Алексей Гай дал прогноз на матчи еврокубков с участием украинских команд.

Пройдет ли " Динамо " АЗ в Лиге чемпионов? Никто никому ничего не должен. Скажем так. Но, конечно же, "Динамо" нужно проходить такие команды. При этом нужно учитывать, что в команде идет перестройка, новая постановка игры. Но с другой стороны это может пойти и на пользу. Что касается АЗ, не следил за их выступлениями, но в целом важно понимать, что голландский футбол всегда был атакующим. Эти команды всегда стремятся атаковать и держать мяч. В этом могут заключаться главные сложности для "Динамо". Я бы поставил здесь 50 на 50. поможет опыт Луческу Динамо в еврокубках? Плюсы в том, что он опытный тренер и знает, как действовать командам на выезде и дома.

Высказался Алексей Гай и о дуэли " Колоса " в Лиге Европы с греческим "Арисом".

"Колос" здесь - темная лошадка. Дебютант может, как и хорошо выступить, так и сразу уступить. В "Колосе" собраны достаточно опытные футболисты. Думаю, будет трудно. Но я не думаю, что у "Колоса" не будет шансов пройти дальше. Селезнев, думаю, конечно, поможет "Колосу". Женя в хороших кондициях и, я думаю, его опыт и бомбардирские чутье помогут добиться хорошего результата. Сможет ли Селезнев стать лучшим бомбардиром чемпионатов Украины? Я верю в то, что он способен на это.

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" Десне ", по мнению Алексея Гая, придется играть в Лиге Европы с немецким "Вольфсбургом".