Томаш Кендзера выделил особенности футбола в Нидерландах

Накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов " Динамо " - АЗ (Нидерланды), о будущем сопернике рассказал польский защитник команды Томаш Кендзера.

- Трудно сказать, повезло нам со жребием на этом этапе, ведь я не могу определиться, какой соперник был бы сильнее, а какой - слабее - по моему мнению, среди наших потенциальных соперников не было плохих команд.

Получилось так, что играем с АЗ. Нужно выходить на поле и побеждать. Хорошо, что мы играем дома, на своем стадионе - это плюс для нашей команды. Но, к сожалению, играем без фанатов. Это огорчает, ведь гораздо приятнее во время поединка чувствовать поддержку.

- Недавно вы вернулись со сборной, за которую провели два поединка, теперь по два матча в неделю будет в "Динамо". В каком моральном и физическом состоянии находитесь, и как справитесь?

- После сборной, к счастью, все хорошо и с настроением, и со здоровьем. 8 сентября я вернулся в Киев, а 9-го уже тренировался вместе с командой. Полноценно готовлюсь к ближайшим матчам, думаю, никаких проблем не будет. Календарь у нас, действительно, достаточно сложный, но мы знали, что так будет, поэтому хорошо готовились к сезону с Мирчей Луческу. Поэтому, думаю, мы справимся.

- Есть ли разбирали уже декабрь будущего соперника - АЗ (Алкмаар). Возможно, сами смотрели их матчи?

- Пока могу лишь сказать, что я встречался с голландскими клубами дважды: два года назад в составе «Динамо» на этапе плей-офф играл с «Аяксом», который помешал нам пройти в групповой этап Лиги чемпионов, а недавно играл против сборной Нидерландов в составе своей национальной команды.

- Можно предположить, что все голландские команды играют примерно в одинаковый футбол, или в «АЗ» есть своя специфика?

- Наверное, все команды из этой страны играют в техничный футбол, через короткие передачи. Повторюсь, я не знаю, как играет АЗ, но предполагаю, что голландская школа предполагает построение игры именно через короткий пас.

- Или с нетерпением ждете матча с АЗ, чтобы наконец попасть в групповой этап Лиги чемпионов?

- Конечно. В течение всего прошлого сезона мы боролись за второе место в чемпионате именно для того, чтобы получить право играть в Лиге чемпионов. Предстоящая игра для каждого из нас чрезвычайно важна, ведь все футболисты мечтают играть в Лиге чемпионов.