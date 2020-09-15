Шахтер получил несколько трансферных предложений по поводу одного игрока - источник

Донецкий " Шахтер " получил трансферные предложения по поводу израильского хавбека Манора Соломона, сообщил журналист Игорь Цыганик.

Хотя клубы не названы, однако известно, что за израильского полузащитника "горняков" предлагают около 14 млн евро.

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Контракт Манора Соломона с "Шахтером" действует до июля 2024 года, а стоимость выкупа контракта игрока, по данным Трансфермаркта, 7 млн ​​евро.

В прошлом сезоне Манор выступал в составе "Шахтера" в Лиге чемпионов, зимой получил травму, из-за которой выбыл на три месяца. На его счету 20 матчей в УПЛ (в сезоне), 3 гола и 5 ассистов.