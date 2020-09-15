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Шахтер получил несколько трансферных предложений по поводу одного игрока - источник

Премьер-лига
(2 голосов)

Легионера

Шахтер получил несколько трансферных предложений по поводу одного игрока - источник
Новина українською

Донецкий "Шахтер" получил трансферные предложения по поводу израильского хавбека Манора Соломона, сообщил журналист Игорь Цыганик.

Хотя клубы не названы, однако известно, что за израильского полузащитника "горняков" предлагают около 14 млн евро.

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Контракт Манора Соломона с "Шахтером" действует до июля 2024 года, а стоимость выкупа контракта игрока, по данным Трансфермаркта, 7 млн ​​евро.

В прошлом сезоне Манор выступал в составе "Шахтера" в Лиге чемпионов, зимой получил травму, из-за которой выбыл на три месяца. На его счету 20 матчей в УПЛ (в сезоне), 3 гола и 5 ассистов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Циганик LIVE

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Комментарии (3)
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beatles (Крижопіль)
15.09.2020 в 11:09
хе-хе, Соломончик очень хорош, думаю это смена Марлосу растет и прогрессирует!
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Serega1111 (Киев)
15.09.2020 в 11:25
Вроде у них с Марлосом разные позиции на поле...
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AntinBandera (Leopolis)
15.09.2020 в 11:45
Функції дещо різні, позиція одна.
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