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Шахтер получил несколько трансферных предложений по поводу одного игрока - источник
Легионера
Донецкий "
Хотя клубы не названы, однако известно, что за израильского полузащитника "горняков" предлагают около 14 млн евро.
Контракт Манора Соломона с "Шахтером" действует до июля 2024 года, а стоимость выкупа контракта игрока, по данным Трансфермаркта, 7 млн евро.
В прошлом сезоне Манор выступал в составе "Шахтера" в Лиге чемпионов, зимой получил травму, из-за которой выбыл на три месяца. На его счету 20 матчей в УПЛ (в сезоне), 3 гола и 5 ассистов.