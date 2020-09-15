Ошибки Можаровского и Козыка расшатали тихий в плане судейской работы тур УПЛ

Во втором туре УПЛ имело место редкое явление – почти все матчи прошли тихо-мирно в контексте судейства и говорить приходилось о футболе, а не об обслуживающем персонале. Хотя эксперт Сергей Шебек справедливо выделил два момента, которые следует отнести к негативу – ошибки Ярослава Козыка и Юрия Можаровского.

Арбитр из Закарпатья в матче "Колос" - "Львов" засчитал гол хозяев, который был забит после фола, который состоялся в зародыше атаки. А вот промах Можаровского в Полтаве – более грубый. Вместо назначения пенальти арбитр вынес футболисту "Ингульца" предупреждение за симуляцию, которое стало для него вторым в поединке.

- Случилось так, что Юрий Можаровский своим неправильным решением сам привлек внимание к эпизоду на 70-й минуте. Арбитр показал игроку "Ингульца" Козаку вторую желтую за якобы симуляцию. Хотя симуляции не было и в помине. Я считаю, что было нарушение со стороны игрока "Ворсклы", ведь Козак принял мяч, скинул себе под удар, а Чеснаков сзади ударил его по левой ноге. Поэтому и произошло падение, но Можаровскому показалось, что это симуляция, - сказал Сергей Александрович. - Правильное решение в этой ситуации – назначение одиннадцатиметрового. А он вынес желтую карточку, которая для игрока была второй, и подставил себя под критику. Плохое решение. Очень плохое.

Проанализировал эксперт также ошибочное решение Ярослава Козыка при первом взятии ворот "Львова" в матче с "Колосом"

- Нарушение правил произошло между центральной линией и штрафной площадью. Игрок "Колоса" в борьбе наступил на ногу оппоненту, после чего развернулась результативная атака. Козык, очевидно, потерял концентрацию, поэтому и допустил такую ​​ошибку. Хотя она не является определяющей: произошла в центре поля, не непосредственно перед голевым ударом и в матче, где игра была в одни ворота, - отметил экс-арбитр ФИФА.

Добавим, что "Ворскла" победила "Ингулец" 2:0, а "Колос" – "Львов" (4:0).

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