Нападающий Колоса: Последние три недели проводили полноценный тяжелый сбор

Форвард "Колоса" Владимир Лысенко, который провел первый исторический гол в официальном матче на новом стадионе, рассказал о своих впечатлениях от игры со "Львовом", а также отметил фактор присутствия болельщиков и изюминку новой арены.

- Как чувствует себя футболист, забивший первый исторический мяч на новом стадионе?

- Если честно, очень приятно. Но самое приятное то, что на матче был наш болельщик. Мы играем для них, если ты забиваешь первый гол на новом стадионе - это тоже для наших болельщиков.

- Что вообще сказать об этом разгром над «Львовом»?

- Мы целенаправленно готовились к этой игре. У нас был сбор. Не скажу, что было трудно нам в матче. Трудно было на сблре, а в игре ты получаешь удовольствие от футбола. Хотелось быстрее вернуться к чемпионату, чтобы уже начать играть официальные матчи. Как по мне, то не нужно было делать такую ​​длинную паузу после первого тура. Но это решение нашей Ассоциации, так решила. Теперь у нас впереди следующие игры, в которых мы будем готовиться и настраиваться на победу.

- У "Колоса" несомненное преимущество в игре со "Львовом", было множество моментов. И вы забили два гола, еще один раз мяч попал в штангу...

- Вы знаете, когда руководство для футболистов создает все условия, и в плане тренировочного процесса, и в плане футбола, и в плане болельщиков, то ты на таких эмоциях полностью отдаешь себя делу. Отсюда и такая разгромная победа. Так было приятно играть в такой атмосфере. И хочется, чтобы скорее закончился карантин, и чтобы приходили болельщики на стадион, и чтобы мы их радовали.

- Стадион в английском стиле, без беговых дорожек. Насколько чувствуется, что болельщик рядом?

- Да, очень чувствуется! И это супер! Такое ощущение, что ты находишься на трибуне, а болельщик на поле. И наоборот. Хочется, чтобы было еще больше людей, ведь сегодня было ограничение по медицинскому протоколу. А если будет все хорошо в плане завершения эпидемии, то у нас будет полный стадион.

- Следующий матч против "Ариса" в Греции. Просматривали соперника?

- Нет, у нас на первом плане была подготовка к "Львову". Мы проводили полноценный тяжелы сбор последние три недели. Думали только об игре чемпионата. А вот сейчас после этого матча мы уже сосредоточимся на игре против "Ариса".

- Конечно, и настроение будет замечательное?

- Да Когда идут победы, то внутри коллектива всегда будет отличное настроение. Когда и в тренировочном процессе, и в матче, и после него все классно, то и в команде все классно. Нам остается только делать все от нас зависящее для победы.