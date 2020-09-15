Антон Шиндер рассказал о звонке, который решил его переход в Минай

Нападающий-новичок " Миная " Антон Шиндер, отметившийся в первом же матче за новую команду, прокомментировал свое возвращение в Украину.

Рад, что отметил возвращение в чемпионат Украины победным голом. О таком можно только мечтать. Вернулся из Германии в Украину, потому что, прежде всего, чувствовал, что еще есть порох в пороховницах, во-вторых, все решил звонок Василия Кобина, с которым мы в 2018 году вместе играли за "Тобол" из Казахстана.

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