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Антон Шиндер рассказал о звонке, который решил его переход в Минай

Премьер-лига
(1 голосов)

Говорили об этом уже давно

Антон Шиндер рассказал о звонке, который решил его переход в Минай
Новина українською

Нападающий-новичок "Миная" Антон Шиндер, отметившийся в первом же матче за новую команду, прокомментировал свое возвращение в Украину.

Рад, что отметил возвращение в чемпионат Украины победным голом. О таком можно только мечтать.

Вернулся из Германии в Украину, потому что, прежде всего, чувствовал, что еще есть порох в пороховницах, во-вторых, все решил звонок Василия Кобина, с которым мы в 2018 году вместе играли за "Тобол" из Казахстана.

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Он как-то сказал мне, что когда Минай под его руководством завоюет путевку в элиту, то ждет меня в Ужгороде. Сначала в это не очень верилось, но "Минаю" покорилась вершина. Вот так я и оказался снова в Украине. Подписали годовой контракт, а там посмотрим.

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В статье: Антон Шиндер ФК Минай Минай
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Комментарии (3)
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xabo38
15.09.2020 в 12:21
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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viajador (село Ригачка)
15.09.2020 в 12:12
Це просто жах - гравець німецької дворової команди любителів пива запрошується в УПЛ.
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C_Ballack (Днепр)
15.09.2020 в 13:17
"Жах" - это то что он забивает, а его команда выигрывает матч. Это к уровкю УПЛ....
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