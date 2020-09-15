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Антон Шиндер рассказал о звонке, который решил его переход в Минай
Говорили об этом уже давно
Нападающий-новичок "
Рад, что отметил возвращение в чемпионат Украины победным голом. О таком можно только мечтать.
Вернулся из Германии в Украину, потому что, прежде всего, чувствовал, что еще есть порох в пороховницах, во-вторых, все решил звонок Василия Кобина, с которым мы в 2018 году вместе играли за "Тобол" из Казахстана.
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Он как-то сказал мне, что когда Минай под его руководством завоюет путевку в элиту, то ждет меня в Ужгороде. Сначала в это не очень верилось, но "Минаю" покорилась вершина. Вот так я и оказался снова в Украине. Подписали годовой контракт, а там посмотрим.