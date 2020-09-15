Один из лидеров Зари заболел коронавирусом

Заболел фланговый полузащитник луганской " Зари " Дмитрий Хомченовский.

Медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста. Результат теста - положительный. У игрока диагностировано коронавирус.

Сейчас Дмитрий Хомченовский находится на самоизоляции под постоянным наблюдением врача команды.

ФК "Заря" принял все необходимые меры. Об этом случае немедленно были уведомлены Премьер-лига и медицинский департамент УАФ, - сообщает сайт "Зари".

Команда продолжает готовиться к игре с "Шахтером" в обычном режиме. Матч состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало матча в 17:00.