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Один из лидеров Зари заболел коронавирусом

Премьер-лига
(1 голосов)

И пошел на самоизоляцию

Один из лидеров Зари заболел коронавирусом
Новина українською

Заболел фланговый полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Хомченовский.

Медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста. Результат теста - положительный. У игрока диагностировано коронавирус.

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Сейчас Дмитрий Хомченовский находится на самоизоляции под постоянным наблюдением врача команды.

ФК "Заря" принял все необходимые меры. Об этом случае немедленно были уведомлены Премьер-лига и медицинский департамент УАФ, - сообщает сайт "Зари".

Команда продолжает готовиться к игре с "Шахтером" в обычном режиме. Матч состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало матча в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) коронавирус
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Источник:
Зоря

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Комментарии (2)
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Siren05 (Мариуполь)
15.09.2020 в 13:24
А наши играли с Зарёй 2 дня назад. Всех - на самоизоляцию!
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дедушка (Сумы)
15.09.2020 в 13:31
Хома играл,сдавать тесты придёться,а может и самоизоляция.
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