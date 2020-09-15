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У Назария Русына был вариант в Бельгии - он отказался
Речь шла о выкупе контракта
Нападающий "
Этим клубом был "Брюгге" или "Андерлехт", рассказал журналист Игорь Цыганик.
Также он сообщил, что в "Динамо" рассчитывают на Русина и Леднева и дадут игрокам возможность проявить себя.
Контракт Назария Русина с "Динамо" действует до конца февраля 2025 года. Трансферная стоимость игрока, согласно данным Трансфермаркта - 1,5 млн евро.
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Источник:Циганик LIVE
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Комментарии (3)
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тутти-10 (Сумська область)
15.09.2020 в 13:48
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Artemanat (Кривой Рог)
15.09.2020 в 13:40
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Footballhead (м. Чернігів)
15.09.2020 в 13:18
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