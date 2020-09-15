У Назария Русына был вариант в Бельгии - он отказался

Нападающий " Динамо " Назарий Русин отказался от аренды с правом выкупа в бельгийский клуб.

Этим клубом был "Брюгге" или "Андерлехт", рассказал журналист Игорь Цыганик.

Также он сообщил, что в "Динамо" рассчитывают на Русина и Леднева и дадут игрокам возможность проявить себя.

Контракт Назария Русина с "Динамо" действует до конца февраля 2025 года. Трансферная стоимость игрока, согласно данным Трансфермаркта - 1,5 млн евро.