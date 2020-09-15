Разбалансированное Динамо, другая Заря, пассивная Александрия. Эксперты о втором туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов, а также бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек подводят итог второму туру Украинской Премьер-лиги, в котором Мирча Луческу потерял два очка, а "Ворскла" укрепилась на вершине турнирной таблицы.

"Динамо" - "Десна" 0:0

Александр Севидов: Такая невыразительная игра со стороны киевлян очень настораживает накануне поединка Лиги Европы с АЗ. Команды показали уровень, на который они сегодня способны. "Динамо" нужно было выигрывать, чтобы с оптимизмом выйти во вторник на НСК "Олимпийский". Мы увидели вялотекущий футбол, что устраивало "Десну", а "Динамо" не включая скоростей, подстроилось под "сонный" футбол гостей.

Но надо учитывать - киевляне играли против команды, умеющей грамотно обороняться. Черниговцы не дали пространства между линиями, и как следствие, не позволили разогнаться хозяевам. Сплели паутину, в которой вяз в первую очередь быстрый Супряга. Нужно отдать должное Рябоконю, который на выезде с первых минут задействовал двух нападающих, показав намерения, что они не собираются играть только в обороне.

Если в первом тайме "северяне" создали два опасных момента, то во втором уже не думали об атаке, заменив нападающих и перейдя больше на защитный вариант. В итоге желаемое очко добыли. "Динамо" начало игру активно, затем в середине первого тайма сбавило темп, и лишь перед перерывом три раза "пощипали" две стойки и перекладину, но ушли на отдых ни с чем. Во второй половине владели преимуществом, территорией, но не смогли взломать насыщенную и плотную оборону "Десны".

Что бросилось в глаза, так это разбалансированность динамовцев в плане физического состояния. Оно разное у всех футболистов. Не было скоростей, не было быстрого перехода из обороны в атаку. Естественно, при таких малых оборотах "Десна" успевала быстро перестраиваться, закрывать зоны, и у киевлян почти не было шансов забить. Очень тяжело оценить игру команды, когда фактически 60 процентов основного состава не играет. Третий матч "Динамо", а они еще ни разу не сыграли оптимальным составом.

Немного в тени был Супряга, который должен себе создавать моменты, его пассивность вряд ли можно занести в актив команды. Все, что имели киевляне, создал полузащитник Буяльский. В последнее время "Десна" становится очень неудобным соперником для "Динамо". В прошедшем чемпионате черниговцы два раза обыграли киевлян. Своей самоотдачей, четкой организацией игры добыли заслуженное очко, не позволив хозяевам развернуться у своих ворот.

Конечно, если бы Киев забил, можно было бы сказать, что он победил заслуженно, но это победа выглядела бы вымученной. А раз не забили, значит - не заслужили. А "Десна" во главе с Рябоконем не отходит от своей проверенной годами линии, от своей стратегии и тактики.

Что еще тревожит в "Динамо" - их линия обороны. От безысходности Луческу приходиться двух крайних защитников ставить в центр обороны. Но ни Миколенко, ни Кендзера не обладают первой передачей и не могут начать быструю атаку, а остальные функции выполняют на среднем уровне. Не понравился в этой игре Караваев, допускавший много брака в передачах. Вышедший вместо Тымчика Забарный произвел слабое впечатление. Как для центрального защитника, не обладает скоростью, выглядит неуклюже и неуверенно. Был дебют, вышел неожиданно, поэтому, видимо, переволновался. Но такая линия обороны проблема для "Динамо".

"Днепр-1" - "Олимпик" 1:3

Сергей Шебек: После слабой игры с "Динамо" "олимпийцы" с днепрянами приятно удивили. За счет хорошей организации игры в обороне, и эффективных контратак добыли заслуженную победу. Хотя хозяева полностью первый тайм владели преимуществом, больше контролировали мяч и ситуацию, но действовали пассивно, не агрессивно, словно думая, что рано или поздно за счет класса забьют и выиграют поединок. Но класса то нет! Играя в академический футбол, результата не добьешься. Такие игры нужно выигрывать на характере. А перед перерывом получили гол в свои ворота, чем психологически "Олимпик" и надломил оппонента. Плюс необъяснимый поступок Когута, который без надобности и логики прыгнул грубо в ноги соперника. Минус один игрок и 0:1 - с таким негативом пришлось выходить на второй тайм. Правда, и в первом ничего опасного не создали. Все кружили хороводы возле штрафной площади гостей, но не опасно.

В самом начале второй половины матча опять пропустили, после чего стало ясно, что депряне на сегодняшний день не в стоянии играя в меньшинстве преломить ход поединка. Да, забили, сократили счет, но это была тусклая вспышка. "Олимпик" все что своими усилиями создал, воплотил эффективно в забытые голы. После 3:1 могли еще больше увеличить счет. Каргбо в течение минуты обязан был дважды забивать.

"Днепр-1" сыграл ниже своих возможностей, действовал инертно. Такое впечатление, что физически были не готовы вести игру агрессивно и на скоростях. Причины нужно искать внутри клуба. Может на команду плохо подействовало эпопея с увольнением наставника Михайленко? А может что-то другое? "Олимпик" - молодцы, выстоял, выждал и заслуженно победил. Вся команда сыграла надежно, и нужно выделить трио: Шахаба, Тейшеру и Бенито. Благодаря их усилиям "Днепр-1" был повержен.

"Колос" - "Львов" 4:0

Александр Севидов: Грусть продолжается. Так можно охарактеризовать игру львовян в своем первом матче чемпионата. Как закончили сезон с невнятной игрой, так и зашли в новый. Если бы вылетало две команды, то "Львов" вместе с "Карпатами" оказались бы неудачниками прошедшего сезона. "Колос" как был боевой командой, такой и остался. "Львов" оказался не готовым к интенсивной и агрессивной игре соперника. Также коваливцы продемонстрировали, как нужно быстро и умело переходить из обороны в атаку. Гости за первый тайм не нанесли ни одного удара по воротам, были пассивными и обескураженными. У них нет агрессии, которой можно перекрыть нехватку мастерства, чтобы достойно выглядеть на поле.

Как играть против такого "Колоса"? Нужно принимать условия игры. Отвечать подкатом на подкат, также навязывать сопернику жесткую игру, и биться до последней минуты, чтобы выгрызать хотя бы очко. К сожалению, "Львов" не в состоянии показать все это. Неудивительно, что они не могут выиграть уже в 14 матчах. "Львов" за две игры, способен создать один момент, и то если соперник позволит, ведя в счете 3-0, как было против коваливцев. Это большая проблема. Почему "Львов" бездарно играет на протяжении очень долгого времени, загадка. На поле была только одна команда – "Колос". Поэтому, заслуженная и прогнозируемая победа хозяев на фоне откровенно слабой команды. А "Львов" если будет так себя "вести" в дальнейшем, станет одним из первых претендентов на вылет.

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"Минай" - "Александрия" 1:0

Сергей Шебек: Не зря наставник александрийцев Владимир Шаран сетовал на вынужденную паузу в чемпионате в связи с матчами сборной. Как предполагал, 20-дневная пауза не пошла на пользу команде. "Александрия" выглядела серой, унылой, медленной и сонной командной. Если брать в целом, то поединок низкокачественного пошиба со стороны обоих коллективов. Игра в основном проходила между штрафными, сумбурно, с большим количеством брака в передачах.

"Минай" за счет усиления в дебютном матче выглядел в плане организации и самоотдачи неплохо. Ничего не создав, выжал из стандарта гол, где Шиндер продавив габаритного Дубру, забил головой трудовой мяч. У "Александрии" было достаточно времени отыграться, но, для этого нужно было "проснуться", включить скорости, проявить агрессию. К сожалению, характера команда не показала. Логичным итогом на фоне блеклого футбола была бы ничья. Но у "Миная" было больше желания победить в дебютном матче. Удивила пассивность александрийцев.

"Заря" - "Мариуполь" 0:1

Александр Севидов: Что, "Заря" уже угасает? Может рано еще об этом говорить, но игры даются ей очень тяжело. Если брать в целом, наверное, логичным был бы счет 2:2. Команды достаточно создали голевых моментов. У "Зари" и в прошлом чемпионате были проблемы в обороне. А с уходом трех ведущих защитников стало еще хуже.

Что касается азовцев, у них также были небольшие проблемы в линии защиты, но все недостатки компенсировали огромной самоотдачей, организованностью и компактностью игры. Видно, что "Мариуполь" хорошо изучил своего соперника. Перекрыли зоны вблизи штрафной, где луганчане любят комбинировать, таким образом, обезоружив их активность. Приятно удивил "Мариуполь" хорошей физической готовностью. От первой до последней минуты они отрабатывали, перемещались в обороне, и хорошо выходили в атаку.

Закономерна ли победа азовцев? Можно сказать, да, на фоне неубедительной игры "Зари". Они ее больше заслужили своим старанием и самоотдачей. Может быть, ничейный результат был бы более справедливым исходом. Но ко всем проблемам "Зари" прибавилось отсутствие остроты в атаке. При этом тихоходностью центральных защитников "Зари" прекрасно воспользовались быстрые Кулаков и Топалов. Сейчас "Заря" - это совсем другая команда, которую мы видели еще два месяца назад.

"Ворскла" - "Ингулец" 2:0

Александр Севидов: Несмотря на поражение "Ингулец" и во втором матче произвел хорошее впечатление. При абсолютно равной игре одна ошибка может решить исход поединка, и это произошло, когда был забит первый мяч. При нарушении тактического построения в обороне более опытная "Ворскла" сразу же наказала петровцев. В защите полтавчан мы увидели новинку - они начали играть в три центральных защитника, и некоторые футболисты чувствовали себя не совсем комфортно. Игра в четыре защитника дается ей легче и для игроков понятнее.

После пропущенного гола "Ингулец" ничем не уступал хозяевам, играя на равных. Но опыт выступлений и мастерство игроков полтавчан оказались выше в этом матче, что и предрешило их победу. После второго гола стало понятно, что "Ингулец" не в состоянии даже рассчитывать на ничью, у них не хватит ни физических сил, ни лавки запасных, чтобы преломить ход поединка. "Ворскла" была сильнее, а "Ингульцу" за поражение не должно быть стыдно, ибо по игре они смотрелись неплохо.