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Стало известно, как итальянские скауты вышли на кандидатуру Владислава Супряги
Через кого
Нападающий киевского "
Об этом сообщил в своей передаче журналист Игорь Цыганик.
Супряга прошлый сезон провел в аренде "Днепра-1", тогда там работал и Ночентини.
Напомним, что, как сообщают СМИ, итальянская "Болонья" сделала уже несколько предложений по поводу трансфера Супряги.
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Источник:Циганик LIVE
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Комментарии (3)
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HavanaClub (Днепр)
15.09.2020 в 15:37
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beatles (Крижопіль)
15.09.2020 в 14:55
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Инспектор ( )
15.09.2020 в 15:06
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