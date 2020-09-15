  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, как итальянские скауты вышли на кандидатуру Владислава Супряги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, как итальянские скауты вышли на кандидатуру Владислава Супряги

Премьер-лига
(1 голосов)

Через кого

Стало известно, как итальянские скауты вышли на кандидатуру Владислава Супряги
Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Владислава Супрягу итальянским скаутам Серии А посоветовал бывший ассистент наставника "Днепра-1" Луиджи Ночентини.

Об этом сообщил в своей передаче журналист Игорь Цыганик.

Супряга прошлый сезон провел в аренде "Днепра-1", тогда там работал и Ночентини.

Напомним, что, как сообщают СМИ, итальянская "Болонья" сделала уже несколько предложений по поводу трансфера Супряги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Цыганык Владислав Супряга Луиджи Ночентини
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Циганик LIVE

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
HavanaClub (Днепр)
15.09.2020 в 15:37
Всё что попадает в Динамо, там и умирает.За очень редким исключением.
Ответить
0
-1
avatar
beatles (Крижопіль)
15.09.2020 в 14:55
Ждём, когда количество предложений достигнет 18-ти, чтобы перешло оно в качество
Ответить
0
-1
avatar
Инспектор ( )
15.09.2020 в 15:06
Почему 18? Лучше круглое число - 20 или 30
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...