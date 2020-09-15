Стало известно, как итальянские скауты вышли на кандидатуру Владислава Супряги

Нападающий киевского " Динамо " Владислава Супрягу итальянским скаутам Серии А посоветовал бывший ассистент наставника "Днепра-1" Луиджи Ночентини.

Об этом сообщил в своей передаче журналист Игорь Цыганик.

Супряга прошлый сезон провел в аренде "Днепра-1", тогда там работал и Ночентини.

Напомним, что, как сообщают СМИ, итальянская "Болонья" сделала уже несколько предложений по поводу трансфера Супряги.