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Директор Шахтера: Если человек готов заплатить $50 в год за все матчи УПЛ, то мы должны удовлетворить такой спрос

Премьер-лига
(2 голосов)

В Шахтере обрисовали перспективы единого пула на УПЛ-ТВ

Директор Шахтера: Если человек готов заплатить $50 в год за все матчи УПЛ, то мы должны удовлетворить такой спрос
Новина українською

Директор "Шахтера" по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов высказал позицию клуба относительно создания УПЛ-ТВ.

"Год назад был тендер, и права на трансляцию матчей УПЛ были проданы "Медиа Группе Украина". Этот контракт действует три года. Поэтому задача будущего УПЛ-ТВ – максимально готовиться к следующему циклу продаж.

Будет тендер на сезон 2022-2023 годов, поэтому через год, в 2021 году, уже необходимо будет начинать подготовку к тендеру. И к этому моменту уже должно существовать УПЛ-ТВ, как компания, которая может претендовать на часть телевизионных прав.

Речь идет о том, чтобы создавать дополнительные продукты о каждом клубе, какие-то визитки, сюжеты в равной степени о каждом клубе, которые бы промотировали их всех. Это будет канал обо всех клубах УПЛ.

Кроме того, будет возможность показывать архивные матчи, транслировать поединки Первой лиги, игры молодежных команд, интересные футзальные игры, женскую лигу. Возможности открываются интересные.

Причем здесь не может быть одного решения по каждому из вопросов, а есть опции. Это своя ОТТ-платформа или чья-то. Это свой продакшн или это чужой, арендованный продакшн. И стоимость проекта будет зависеть от разных вариантов.

Сейчас очень сложная система продажи прав на конкретную страну, и от нее нужно уходить. Нужно продавать напрямую болельщикам, вне зависимости от того, где они находятся. И если этот человек готов заплатить $50 в год за все матчи УПЛ, то мы должны удовлетворить такой спрос", – сказал Свиридов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Юрий Свиридов телепул
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Комментарии (7)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
15.09.2020 в 19:24
Платить за весь футбол смысла нет..кроме Шахты.Дыни. смотреть не на кого.. другое дело смотришь матч,платишь за него грн 10.
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+1
0
Криміналіст (Львів)
15.09.2020 в 19:11
Та 99% і безкоштовно це не хоче дивитися. Про що вони говорять. Люди знаходяться в якомусь задзеркаллі
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+5
0
Димитър из Софии (София)
15.09.2020 в 19:03
Готов заплатить 100 долларов только за все матчи Динамо, остальное - шлак.Возможно еще Днепр/Зарю можно глянуть.
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+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.09.2020 в 19:50
Так Матчі ДК й Дніпра можна дивитися в Ютуб безкоштовно.
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0
0
avatar
Инспектор ( )
15.09.2020 в 18:52
Я заплачу 50$ , но тогда пусть мне тоже заплатят 100$ за отстой Львов- Олимпик
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+1
0
Alex Sunchez
15.09.2020 в 18:35
Сделали бы 20$ + 10$ подписка на любимый клуб
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+2
0
Litb@rski (Кёльн)
15.09.2020 в 18:25
При таком уровне чемпионата максимум 20$ , а остальные 30$ болельщикам доплачиватьнадо
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+3
-1


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