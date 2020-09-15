Директор Шахтера: Если человек готов заплатить $50 в год за все матчи УПЛ, то мы должны удовлетворить такой спрос

Директор "Шахтера" по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов высказал позицию клуба относительно создания УПЛ-ТВ.

"Год назад был тендер, и права на трансляцию матчей УПЛ были проданы "Медиа Группе Украина". Этот контракт действует три года. Поэтому задача будущего УПЛ-ТВ – максимально готовиться к следующему циклу продаж.

Будет тендер на сезон 2022-2023 годов, поэтому через год, в 2021 году, уже необходимо будет начинать подготовку к тендеру. И к этому моменту уже должно существовать УПЛ-ТВ, как компания, которая может претендовать на часть телевизионных прав.

Речь идет о том, чтобы создавать дополнительные продукты о каждом клубе, какие-то визитки, сюжеты в равной степени о каждом клубе, которые бы промотировали их всех. Это будет канал обо всех клубах УПЛ.

Кроме того, будет возможность показывать архивные матчи, транслировать поединки Первой лиги, игры молодежных команд, интересные футзальные игры, женскую лигу. Возможности открываются интересные.

Причем здесь не может быть одного решения по каждому из вопросов, а есть опции. Это своя ОТТ-платформа или чья-то. Это свой продакшн или это чужой, арендованный продакшн. И стоимость проекта будет зависеть от разных вариантов.

Сейчас очень сложная система продажи прав на конкретную страну, и от нее нужно уходить. Нужно продавать напрямую болельщикам, вне зависимости от того, где они находятся. И если этот человек готов заплатить $50 в год за все матчи УПЛ, то мы должны удовлетворить такой спрос", – сказал Свиридов.