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Директор Александрии: Матчи со зрителями? Все очень просто – наш город находится в зеленой зоне

Премьер-лига
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Матч с Ворсклой Александрия проведет со зрителями

Директор Александрии: Матчи со зрителями? Все очень просто – наш город находится в зеленой зоне
Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о решении проводить матч 3-го тура УПЛ против "Ворсклы" со зрителями.

"Все очень просто и прозрачно – наш город находится в зеленой зоне. Поэтому с соблюдением всех требований – рассадкой 25% зрителей, мы будем их запускать.

Продажа билетов будет в кассах, потому что стадион небольшого размера, а 25% это где-то 1700 человек. Возле касс есть специальные линии с придерживанием дистанции", – сказал Китаев.

Напомним, что матч состоится в субботу 19 сентября и начнется в 14:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Источник:
ТК Футбол

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