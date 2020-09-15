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Директор Александрии: Матчи со зрителями? Все очень просто – наш город находится в зеленой зоне
Матч с Ворсклой Александрия проведет со зрителями
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о
"Все очень просто и прозрачно – наш город находится в зеленой зоне. Поэтому с соблюдением всех требований – рассадкой 25% зрителей, мы будем их запускать.
Продажа билетов будет в кассах, потому что стадион небольшого размера, а 25% это где-то 1700 человек. Возле касс есть специальные линии с придерживанием дистанции", – сказал Китаев.
Напомним, что матч состоится в субботу 19 сентября и начнется в 14:00.