Директор Александрии: Матчи со зрителями? Все очень просто – наш город находится в зеленой зоне

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о решении проводить матч 3-го тура УПЛ против "Ворсклы" со зрителями.

"Все очень просто и прозрачно – наш город находится в зеленой зоне. Поэтому с соблюдением всех требований – рассадкой 25% зрителей, мы будем их запускать.

Продажа билетов будет в кассах, потому что стадион небольшого размера, а 25% это где-то 1700 человек. Возле касс есть специальные линии с придерживанием дистанции", – сказал Китаев.

Напомним, что матч состоится в субботу 19 сентября и начнется в 14:00.