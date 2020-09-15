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Определены лучшие арбитры первого и второго туров Favbet Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Опытные рефери

Определены лучшие арбитры первого и второго туров Favbet Лиги
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам первого и второго туров лучшими были Константин Труханов (судил матч "Ингулец" - "Днепр-1", 1:1) и Евгений Арановский ( "Днепр-1" - "Олимпик", 1:3). Труханов в первом туре никого не удалил и пенальти не назначал, показал семь желтых карточек. Арановский назначил один пенальти, показал одну прямую красную карточку, а также две желтых.

И для Труханова, и для Арановского это первое подобное признание в сезоне.

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В статье: лучший арбитр тура
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