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Днепр-1 сделал предложение Шахтеру по Пихаленку

Премьер-лига
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Днепряне намерены усилить среднюю линию

Днепр-1 сделал предложение Шахтеру по Пихаленку
Новина українською

"Днепр-1" после не самого удачного старта в нынешнем сезоне (ничья с "Ингульцом" и поражение от "Олимпика") намерен усилить свой кадровый потенциал.

Днепровский клуб вышел с предложением на "Шахтер", чтобы пригласить в свои ряды 23-летнего полузащитника Александра Пихаленка. Днепряне готовы вести переговоры как об аренде игрока "Шахтера", так и о выкупе его контракта.

Окончательное решение в этом вопросе будет зависеть от персоны главного тренера "Днепра-1" Дмитрия Михайленко, либо же нового наставника днепрян.

Напомним, что Пихаленок вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Мариуполе", где сыграл 5 матчей в УПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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