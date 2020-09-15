Днепр-1 сделал предложение Шахтеру по Пихаленку

" Днепр-1 " после не самого удачного старта в нынешнем сезоне (ничья с "Ингульцом" и поражение от "Олимпика") намерен усилить свой кадровый потенциал.

Днепровский клуб вышел с предложением на "Шахтер", чтобы пригласить в свои ряды 23-летнего полузащитника Александра Пихаленка. Днепряне готовы вести переговоры как об аренде игрока "Шахтера", так и о выкупе его контракта.

Окончательное решение в этом вопросе будет зависеть от персоны главного тренера "Днепра-1" Дмитрия Михайленко, либо же нового наставника днепрян.

Напомним, что Пихаленок вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Мариуполе", где сыграл 5 матчей в УПЛ.