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Днепр-1 сделал предложение Шахтеру по Пихаленку
Днепряне намерены усилить среднюю линию
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Днепровский клуб вышел с предложением на "Шахтер", чтобы пригласить в свои ряды 23-летнего полузащитника Александра Пихаленка. Днепряне готовы вести переговоры как об аренде игрока "Шахтера", так и о выкупе его контракта.
Окончательное решение в этом вопросе будет зависеть от персоны главного тренера "Днепра-1" Дмитрия Михайленко, либо же нового наставника днепрян.
Напомним, что Пихаленок вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Мариуполе", где сыграл 5 матчей в УПЛ.