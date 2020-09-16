У Олимпика после травмы в состав вернулся защитник

Дончане после отдыха в воскресенье и понедельник, во вторник открыли цикл подготовки к матчу против "Минаем".

Сессия стартовала с занятия в тренажерном зале, после этого футболисты вышли на поле и поработали с мячами.

Вернулся в строй защитник Евгений Неплях, который впервые работал в общей группе. А вот его коллега по амплуа Дмитрий Гришко ограничился легкой пробежкой. Капитан все еще находится в процессе восстановления от травмы икроножной мышцы.

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Сегодня "Олимпик" продолжит подготовку к следующему поединку теоретическим занятием и утренней тренировкой.

Матч "Олимпик" - "Минай" состоится в воскресенье, 20 сентября, в Киеве на стадионе Динамо им. Лобановского. Начало встречи в 14:00.