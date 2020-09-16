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У Ингульца перед матчем с Десной – одна потеря

Премьер-лига
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Перед матчем с Десной игрокам будут вручать награды

У Ингульца перед матчем с Десной – одна потеря
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Сергей Лавриненко, главный тренер "Ингульца", в разговоре с ТК Футбол рассказал о подготовке к поединку 3 тура УПЛ.

К матчу с "Десной" подходим в хорошем настроении. Для этого есть ряд причин. Во-первых, матч будет проходить в Кропивницком, для меня лично это вообще родной город. Для многих игроков и тренерского штаба он также не чужд, поэтому надеемся на поддержку - ведь матч состоится со зрителями.

Это уже официально разрешено, поэтому уверен, что нас придут поддержать в матче с таким сложным соперником как "Десна".

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Перед матчем ребятам будут вручать бронзовые медали прошлого чемпионата в Первой лиги.

По кадровой ситуации, то матч из-за дисквалификации пропустит Александр Козак, все остальные готовятся к игре.

Матч "Ингулец" - "Десна" в городе Кропивницкий смогут посетить 750 зрителей. Поединок состоится в субботу, 19 сентября, начало в 17:00.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Козак Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
Футбол News

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