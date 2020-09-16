У Ингульца перед матчем с Десной – одна потеря

Сергей Лавриненко, главный тренер " Ингульца ", в разговоре с ТК Футбол рассказал о подготовке к поединку 3 тура УПЛ.

К матчу с "Десной" подходим в хорошем настроении. Для этого есть ряд причин. Во-первых, матч будет проходить в Кропивницком, для меня лично это вообще родной город. Для многих игроков и тренерского штаба он также не чужд, поэтому надеемся на поддержку - ведь матч состоится со зрителями.

Это уже официально разрешено, поэтому уверен, что нас придут поддержать в матче с таким сложным соперником как "Десна".