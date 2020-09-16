Герой футбольного дня. Мирча Луческу

Хорошего тренера от плохого отличает масса вещей, но, наверное, главный фактор - это умение обыгрывать соперника, который сильнее тебя.

Конечно, мы еще не забыли, как жаловался на низкий уровень динамовцев Александр Хацкевич, и как Алексей Михайличенко объяснял очередное поражение травмами, судьями или, прости господи, бразильцами в составе соперника. Забыть такой позор нелегко. Интересно, они хоть понимали, что их роль в провалах значительнее, чем любая из отмазок?

Впрочем, неважно. В любом случае, оба "специалиста" больше не руководят командой, и "Динамо" на старте сезона обыграло сперва "Шахтер" в Суперкубке, а теперь вот "АЗ" в Лиге чемпионов.

Глядя на то, как беззубо голландцы перекатывали мяч с фланга на фланг, могло показаться, что прошли киевляне совсем дворового соперника, но это далеко не так. В прошлом сезоне Алкмаар набрал равное количество очков с "Аяксом" в Эредивизи, дважды обыграв того по ходу чемпионата - 1:0 и 2:0. Еще крупнее команда Арне Слота била ПСВ - 4:0. Вейндал, Боаду, Идрисси и Стенгс заслужили такую прессу, что их сватали в лучшие клубы Европы. Парней даже подписал Мино Райола, а уж он чует наживу за тысячу миль.

Но Мирча Луческу так построил игру "Динамо", что первый шанс у голландцев возник на последней минуте основного времени при счете 2:0 в пользу Киева.

Да, получилось неярко. Первый тайм так и вовсе из категории "забыть, как можно скорее". Но румынский ветеран приехал не феерии устраивать, а учить побеждать команду, которая до этого проигрывала все важные матчи в одну калитку. Психология - штука тонкая, а у молодых парней и подавно. Поэтому Луческу на старте сезона приседал на скамью только с "Олимпиком". Против соперников посерьезнее он все время у бровки - подсказывает, подбадривает, учит.

И его наука не проходит бесследно. Отсутствия вчерашних лидеров Цыганкова и Вербича даже и не заметили. Николай Шапаренко, которого еще пару месяцев назад списывали все, кому не лень, стал лучшим игроком матча по версии Instat с 349 баллами. У хавбека 83% успешных ТТД и 86% точности передач. Проще говоря, через него шла вся игра на тех отрезках, когда "Динамо" владело мячом. У другого вчерашнего "изгоя" Владислава Супряги 3 удачные обводки при 4 попытках. 18-летний центрбек Забарный закончил матч с браком всего в 8% - это лучший результат среди всех в команде.

Могли мы рассчитывать на такое при предыдущих тренерах "Динамо"? Ответ очевиден. Мы бы не получили ни прогресса отдельных футболистов, ни высочайшей командной дисциплины, ни преображения после перерыва. Видно же было, как тряслись колени у игроков в первом тайме, но после слов Луческу на поле вернулось совсем другое "Динамо", уже не оставившее сопернику малейшего шанса.

Это называется уровень, класс. У Луческу он несоизмеримо выше, чем у любого из предыдущих тренеров "Динамо" вплоть до Юрия Семина. Фанаты могут дальше не воспринимать румына из-за его бекграунда, но с акциями и требованиями отставки им лучше завязывать. Выглядят глупо.

Если начистоту, у этого "Динамо" ничего нет. В команде собрана частично молодежь, частично легионеры средней руки. Якобы лучший исполнитель киевлян Виктор Цыганков в помине не нужен никому на Западе. Но сильная и грамотная работа Луческу ведет эту команду в Лигу чемпионов, заставляя с ней считаться - возможно, впервые после отъезда Ярмоленко. Фантастика, честно говоря. Откуда только силы у Мирчи в 75 лет.