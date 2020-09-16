Топ-40 Golden Boy: Без Цитаишвили и Тете, но откуда-то взялись Маркос Антонио и Супряга

Итальянское издание Tuttosport представило топ-40 номинантов на премию Golden Boy. В списке появились нападающий "Динамо" Владислав Супряга и центральный полузащитник "Шахтера" бразильский легионер Маркос Антонио.

Притом обоих не было в списке номинантов, когда Tuttosport объявлял топ-100 и ежемесячно сокращал список на 20 претендентов.

Зато из списка исчезли правые вингеры "Динамо" Георгий Цитаишвили и "Шахтера" - Тете.

В списке остаются Эрлинг Голанд с дортмундской "Боруссии", Каллум Хадсон-Одой из "Челси", Альфонсо Дэвис из "Баварии", Ансуи Фати из "Барселоны", Фил Фоден из "Манчестер Сити", которые были в списке еще с момента объявления топ-100.

Премию Golden Boy вручается лучшему футболисту Европы до 21 года. В 2019-м победил хавбек Атлетико Жоау Фелиш на награду до самого конца претендовал украинский вратарь Андрей Лунин.