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Топ-40 Golden Boy: Без Цитаишвили и Тете, но откуда-то взялись Маркос Антонио и Супряга

Премьер-лига
(1 голосов)

Лидеры те же, что и раньше

Топ-40 Golden Boy: Без Цитаишвили и Тете, но откуда-то взялись Маркос Антонио и Супряга
Новина українською

Итальянское издание Tuttosport представило топ-40 номинантов на премию Golden Boy. В списке появились нападающий "Динамо" Владислав Супряга и центральный полузащитник "Шахтера" бразильский легионер Маркос Антонио.

Притом обоих не было в списке номинантов, когда Tuttosport объявлял топ-100 и ежемесячно сокращал список на 20 претендентов.

Зато из списка исчезли правые вингеры "Динамо" Георгий Цитаишвили и "Шахтера" - Тете.

В списке остаются Эрлинг Голанд с дортмундской "Боруссии", Каллум Хадсон-Одой из "Челси", Альфонсо Дэвис из "Баварии", Ансуи Фати из "Барселоны", Фил Фоден из "Манчестер Сити", которые были в списке еще с момента объявления топ-100.

Премию Golden Boy вручается лучшему футболисту Европы до 21 года. В 2019-м победил хавбек Атлетико Жоау Фелиш на награду до самого конца претендовал украинский вратарь Андрей Лунин.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Георгий Цитаишвили Владислав Супряга Альфонсо Дэвис Каллум Хадсон-Одой Маркос Антонио Тете Эрлинг Холанд
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Комментарии (2)
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nabo44
16.09.2020 в 14:33
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
16.09.2020 в 14:24
у Супряги добрі піарщики.
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