Гендир Зари: Даже при запрете посещать матч фанаты собираются вокруг стадиона и показывают свое участие

Вчера стало известно, что "Заря" сможет провести матч 3 тура УПЛ против "Шахтера" со зрителями . Генеральный директор луганчан Станислав Оганов в интервью ТК Футбол прокомментировал решение клуба реализовывать билеты.

"Билеты будут продаваться в онлайн-режиме. В кассах их не будет. Будет пофамильная продажа и посещение стадиона только по удостоверениям личности. Важность матча будет не только для "Зари", это касается и болельщиков в первую очередь. Мы приняли решение вернуть их на стадион.

Мы видим, что фанаты, даже когда запрещают посещать матч, приходят, вокруг стадиона стоят и все равно показывают свое участие. Поэтому приняли решение провести встречу со зрителями. Дай бог, если все пройдет нормально, будем продолжать проводить все матчи согласно рекомендациям Минздрава", - сказал Оганов.

Напомним, что матч состоится в воскресенье 20 сентября и начнется в 17:00.