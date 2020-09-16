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Гендир Зари: Даже при запрете посещать матч фанаты собираются вокруг стадиона и показывают свое участие

Премьер-лига
(1 голосов)

В Заре пояснили решение проводить матчи со зрителями

Гендир Зари: Даже при запрете посещать матч фанаты собираются вокруг стадиона и показывают свое участие
Новина українською

Вчера стало известно, что "Заря" сможет провести матч 3 тура УПЛ против "Шахтера" со зрителями. Генеральный директор луганчан Станислав Оганов в интервью ТК Футбол прокомментировал решение клуба реализовывать билеты.

"Билеты будут продаваться в онлайн-режиме. В кассах их не будет. Будет пофамильная продажа и посещение стадиона только по удостоверениям личности. Важность матча будет не только для "Зари", это касается и болельщиков в первую очередь. Мы приняли решение вернуть их на стадион.

Мы видим, что фанаты, даже когда запрещают посещать матч, приходят, вокруг стадиона стоят и все равно показывают свое участие. Поэтому приняли решение провести встречу со зрителями. Дай бог, если все пройдет нормально, будем продолжать проводить все матчи согласно рекомендациям Минздрава", - сказал Оганов.

Напомним, что матч состоится в воскресенье 20 сентября и начнется в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Станислав Оганов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
16.09.2020 в 16:29
Это правельно
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