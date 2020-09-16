Алексей Шевченко: Были гематомы на обеих ногах, которые долго не могли рассосаться

Голкипер " Шахтера " Алексей Шевченко рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить несколько недель.

– У меня были гематомы на обеих ногах, которые долго не могли рассосаться. Помогали врачи, и почти месяц я не тренировался. Теперь все хорошо, травма уже не беспокоит. Рад, что наконец-то провел первую тренировку и стал работать с мячами.

– В каком настроении "Шахтер" подходит к игре с "Зарей"?

– Настроение всегда боевое. Сейчас нагрузки тяжелые, но потом будет легче. "Заря" неудачно начала сезон, однако на "Шахтер" любая команда настраивается очень серьезно, так что легкой игры точно не будет. Понимаем это и готовимся ответственно.