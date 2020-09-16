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Алексей Годин возглавил молодежку Руха

Премьер-лига
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Новая ступень в карьере молодого тренера

Алексей Годин возглавил молодежку Руха
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Известный в прошлом футболист Алексей Годин принял молодежную команду U-21 львовского "Руха".

Помощниками 37-летнего Година в молодежке "Руха" будут Ростислав Горецкий, Григорий Баранец и Андрей Кикоть, которые к этому уже работали в структуре "желто-черных".

Напомним, что в качестве футболиста Годин защищал цвета запорожского и донецкого "Металлургов", симферопольской "Таврии".

Тренерскую карьеру Алексей Вячеславович начал в 2018-м, войдя в тренерский штаб Олега Тарана в родном "Металлурге", а в начале 2020-го возглавил запорожскую команду, с которой работал до начала нынешнего сезона.

Дебют наставника и его команды в чемпионате U-21 состоится в субботу, 19 сентября. На домашнем в Винниках молодежка "Руха" сыграет против сверстников из "Колоса".

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В статье: Алексей Годин Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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