Минай подписал украинского защитника и испанского хавбека

" Минай " официально объявил о подписании двух очередных новичков команды.

Закарпатский клуб подписал защитника Тараса Сакива (который уже успел сыграть в матче 2-го тура с "Александрией") и испанского хавбека Каппароса Руиса Эдгара (или попросту Эдгар Капа).

Отметим, что 22-летний Сакив является воспитанником школ разных клубов (находился в системах "Шахтера" и "Динамо"). В 2015 году присоединился к полтавской "Ворскле", где и дебютировал в Премьер-лиге. В прошлом году перешел во львовский "Рух", откуда и перебрался в "Минай".

23-летний Эдгар является воспитанником испанской "Жироны", где выступал за молодежную команду до 2015 года, после чего перешел в словацкий клуб "Тренчин". Далее поиграл за молдавскую "Заря" Бельцы, грузинский "Зугдиди" и украинский "Верес", после чего играл в низших дивизионах Италии и Испании.