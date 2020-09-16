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Алан Патрик: Шахтер – это самый бразильский клуб в Европе

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек доволен своим положением в донецком клубе

Алан Патрик: Шахтер – это самый бразильский клуб в Европе
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Алан Патрик рассказал о своем будущем и о внутренней кухне донецкого клуба.

"Мне 29, пару лет контракта есть. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем, но я люблю "Шахтер". Если будет возможность завершить карьеру здесь, то почему нет? Посезонно следует смотреть, к чему это приведет.

Исходя из того, что вижу я, многие бразильцы болеют за "Шахтер" – это самый бразильский клуб в Европе! Большое число бразильских игроков прошли через "Шахтер". Наши соотечественники следят за клубом, а мы показываем красивый футбол, поддерживаем наш имидж за пределами страны и даже континента.

Схема 4–1–4–1, как мы играем при Луише Каштру, дает мне больше свободы. Это увеличивает шансы забивать и делать ассисты. При другой тактике я чуть дальше от ворот, более зафиксирован.

Луиш Каштру не принимает неуважение: не только друг к другу или к нему лично, но и к сотрудникам клуба, соперникам. Я полностью согласен с ним. Уважение ко всем – очень важно, это то, что мы должны нести по жизни", - рассказал Патрик.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (5)
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Dimka26 (Чернигов)
16.09.2020 в 22:47
Бенфика и Порту все-таки больше работают с бразильцами, как ни крути
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+2
-1
Footballhead (м. Чернігів)
16.09.2020 в 22:49
Бенфіка мало працює з бразильцями, до речі. Вони виховують в основному портуґезів, максимум африкосів з Мозамбіку чи Ґвінеї Біссау, але не бразилів. Порту - да, але точно не Бенфіка.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
16.09.2020 в 22:55
Но они покупают достаточно хороших бразилов, которых Шахтер не потянет. В этом году взяли Эвертона и Педриньо. Шахтер таким похвастаться не может
0
0
Impressed (Украина)
16.09.2020 в 23:07
у нас своих педриньо много
+1
0
Лекарь (село Дарница)
16.09.2020 в 22:31
Ну надо же
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+1
0


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