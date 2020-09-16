Алан Патрик: Шахтер – это самый бразильский клуб в Европе

Хавбек " Шахтера " Алан Патрик рассказал о своем будущем и о внутренней кухне донецкого клуба.

"Мне 29, пару лет контракта есть. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем, но я люблю "Шахтер". Если будет возможность завершить карьеру здесь, то почему нет? Посезонно следует смотреть, к чему это приведет.

Исходя из того, что вижу я, многие бразильцы болеют за "Шахтер" – это самый бразильский клуб в Европе! Большое число бразильских игроков прошли через "Шахтер". Наши соотечественники следят за клубом, а мы показываем красивый футбол, поддерживаем наш имидж за пределами страны и даже континента.

Схема 4–1–4–1, как мы играем при Луише Каштру, дает мне больше свободы. Это увеличивает шансы забивать и делать ассисты. При другой тактике я чуть дальше от ворот, более зафиксирован.

Луиш Каштру не принимает неуважение: не только друг к другу или к нему лично, но и к сотрудникам клуба, соперникам. Я полностью согласен с ним. Уважение ко всем – очень важно, это то, что мы должны нести по жизни", - рассказал Патрик.