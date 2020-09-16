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Селезнев перед матчем с Арисом потренировался с Усиком

Премьер-лига
(3 голосов)

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Селезнев перед матчем с Арисом потренировался с Усиком
Новина українською

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев, который увлекается боксом, своеобразно готовится к матчу квалификации Лиги Европы с "Арисом".

За пару дней до вылета в Грецию футболист побывал в тренировочном лагере Александра Усика, который готовится к бою с Дереком Чисорой.

"Спасибо Александру Усику за возможность тренироваться с чемпионами", - написал Селезнев в Instagram.

Интересно, что Селезнев из-за травмы пропускал матч второго тура УПЛ со "Львовом", однако уже залечил травму и отправился вместе с делегацией "Колоса" отправился на матч Лиги Европы с "Арисом".

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В статье: Евгений Селезне Колос (Ковалевка) Александр Усик
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Комментарии (6)
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vlad920 (I-F)
16.09.2020 в 21:34
Малорос голодаючий
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0
0
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Микко82 (Херсон)
16.09.2020 в 21:29
Взагалі там чотири ушльопка, якщо щось.
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
16.09.2020 в 21:26
два ушлепка.
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
16.09.2020 в 20:59
два дебила - это сила нет мозгов, зато красиво
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.09.2020 в 20:51
Двоє тридварасів.
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+5
0
shsp (Кировоград)
16.09.2020 в 20:34
по фото вроде не усик в супертяжах а селезнев.!
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+1
0


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