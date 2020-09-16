Селезнев перед матчем с Арисом потренировался с Усиком

Нападающий " Колоса " Евгений Селезнев, который увлекается боксом, своеобразно готовится к матчу квалификации Лиги Европы с "Арисом".

За пару дней до вылета в Грецию футболист побывал в тренировочном лагере Александра Усика, который готовится к бою с Дереком Чисорой.

"Спасибо Александру Усику за возможность тренироваться с чемпионами", - написал Селезнев в Instagram.