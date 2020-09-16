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Селезнев перед матчем с Арисом потренировался с Усиком
Поможет ли?
Нападающий "
За пару дней до вылета в Грецию футболист побывал в тренировочном лагере Александра Усика, который готовится к бою с Дереком Чисорой.
"Спасибо Александру Усику за возможность тренироваться с чемпионами", - написал Селезнев в Instagram.
Интересно, что Селезнев из-за травмы пропускал матч второго тура УПЛ со "Львовом", однако уже залечил травму и