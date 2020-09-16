Динамо отдало Кадири в аренду в Россию

Ганский полузащитник " Динамо " Мохаммед Кадири продолжит карьеру в тульском "Арсенале".

Российский клуб арендовал игрока до конца сезона.

Напомним, что именно из "Арсенала" 24-летний Кадири и пришел в "Динамо" летом 2019 года на правах свободного агента и успел с того момента провести за киевлян 15 матчей в УПЛ.

Контракт ганского игрока с киевлянами действует до лета 2023 года.