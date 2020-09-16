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Динамо отдало Кадири в аренду в Россию

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек вернулся в тульский Арсенал

Динамо отдало Кадири в аренду в Россию
Новина українською

Ганский полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири продолжит карьеру в тульском "Арсенале".

Российский клуб арендовал игрока до конца сезона.

Напомним, что именно из "Арсенала" 24-летний Кадири и пришел в "Динамо" летом 2019 года на правах свободного агента и успел с того момента провести за киевлян 15 матчей в УПЛ.

Контракт ганского игрока с киевлянами действует до лета 2023 года.

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В статье: Динамо (Киев) Арсенал (Тула) Мохаммед Кадири
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Источник:
Арсенал (Тула)

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Комментарии (5)
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metall5291 (Kharkiv)
16.09.2020 в 19:47
Дружба прежде всего.
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Kolibri (Киевоград)
16.09.2020 в 19:46
Братские народы!
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metall5291 (Kharkiv)
16.09.2020 в 19:48
ну да
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0
0
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ascent (Луксор)
16.09.2020 в 19:38
Жду объективных и честных комментариев фанатов ВКДК.
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
16.09.2020 в 19:48
думаю, их не будет.
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0
0


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