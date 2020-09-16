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Динамо отдало Кадири в аренду в Россию
Хавбек вернулся в тульский Арсенал
Ганский полузащитник "
Российский клуб арендовал игрока до конца сезона.
Напомним, что именно из "Арсенала" 24-летний Кадири и пришел в "Динамо" летом 2019 года на правах свободного агента и успел с того момента провести за киевлян 15 матчей в УПЛ.
Контракт ганского игрока с киевлянами действует до лета 2023 года.
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Источник:Арсенал (Тула)
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Комментарии (5)
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metall5291 (Kharkiv)
16.09.2020 в 19:47
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Kolibri (Киевоград)
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metall5291 (Kharkiv)
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ascent (Луксор)
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metall5291 (Kharkiv)
16.09.2020 в 19:48
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