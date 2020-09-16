  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо хочет вернуть Драговича. Трансфер лоббирует Суркис
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо хочет вернуть Драговича. Трансфер лоббирует Суркис

Премьер-лига
(1 голосов)

Но захочет ли возвращаться сам игрок

Динамо хочет вернуть Драговича. Трансфер лоббирует Суркис
Новина українською

Киевское "Динамо" намерено вернуть защитника "Байера" Александара Драговича, который играл за киевлян в 2013-16 годах.

Как сообщает Peter Linden Live, в данном трансфере лично заинтересован президент киевлян Игорь Суркис, который и лоббирует данный трансфер.

Источник утверждает, что в Драговиче Суркис видит одного из тех игроков, на которых будет строится костяк команды при Луческу.

Также сообщается, что для перехода в "Динамо" Драговичу осталось только согласиться на него. Киевлян устроят трансферные требования "Байера", которые вряд ли будут большими, так как контракт защитника с немецким клубом закончится через год. Впрочем, сам игрок еще может отказаться от предложения, так как по семейным причинам не горит желанием возвращаться в Украину.

Напомним, что "Динамо" купило Драговича у "Базеля" в 2013 году за 10 млн евро, а через три года продало в "Байер" за 21 млн., где 29-летний защитник и играет до сих пор.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Байер (Леверкузен) Александар Драгович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ascent (Луксор)
16.09.2020 в 21:34
Если только свободным агентом
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
16.09.2020 в 21:29
Лучше бы сурки Виду вернули.
Ответить
0
0
avatar
armik (Киев)
16.09.2020 в 21:28
Чувствуются нетрадиционные личные предпочтения суркиса.Строить команду вокруг крепкого лавочника - в средне 10 игр за сезон, новое ноу-хау.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...