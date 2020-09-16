Динамо хочет вернуть Драговича. Трансфер лоббирует Суркис

Киевское " Динамо " намерено вернуть защитника "Байера" Александара Драговича, который играл за киевлян в 2013-16 годах.

Как сообщает Peter Linden Live, в данном трансфере лично заинтересован президент киевлян Игорь Суркис, который и лоббирует данный трансфер.

Источник утверждает, что в Драговиче Суркис видит одного из тех игроков, на которых будет строится костяк команды при Луческу.

Также сообщается, что для перехода в "Динамо" Драговичу осталось только согласиться на него. Киевлян устроят трансферные требования "Байера", которые вряд ли будут большими, так как контракт защитника с немецким клубом закончится через год. Впрочем, сам игрок еще может отказаться от предложения, так как по семейным причинам не горит желанием возвращаться в Украину.

Напомним, что "Динамо" купило Драговича у "Базеля" в 2013 году за 10 млн евро, а через три года продало в "Байер" за 21 млн., где 29-летний защитник и играет до сих пор.