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Селезнев: То, что на тебя говорят, пошли все на три буквы

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений ответил критикам

Селезнев: То, что на тебя говорят, пошли все на три буквы
Новина українською

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев в эфире шоу "Трендец" ответил на обвинения в том, что он не соблюдал режим.

"Мой учитель Сергей Закарлюка меня научил, что главное – забивать. Как ты живешь, что о тебе говорят – ты живешь своей жизнью. Ты не обижаешь, заступаешься за свою честь и за свою семью.

То, что на тебя говорят, пошли все на три буквы. Вот говорят, что я бунтарь, плохо себя вел, не соблюдал режим. Если я не режимил, а вы режимите, то забейте 111 голов, поиграйте до 35 лет.

Зачем меня воспитывать или учить, что я бунтарь или не режимный. Допустим, я не понимаю, как на завтрак просыпаться", – сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезне Колос (Ковалевка)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
17.09.2020 в 00:06
Те, кто говорят, что я должен их по-прежнему кормить, пошли все на три буквы! Так меня научил мой Великий Учитель - Желудок!
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