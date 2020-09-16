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Селезнев: То, что на тебя говорят, пошли все на три буквы
Евгений ответил критикам
Нападающий "
"Мой учитель Сергей Закарлюка меня научил, что главное – забивать. Как ты живешь, что о тебе говорят – ты живешь своей жизнью. Ты не обижаешь, заступаешься за свою честь и за свою семью.
То, что на тебя говорят, пошли все на три буквы. Вот говорят, что я бунтарь, плохо себя вел, не соблюдал режим. Если я не режимил, а вы режимите, то забейте 111 голов, поиграйте до 35 лет.
Зачем меня воспитывать или учить, что я бунтарь или не режимный. Допустим, я не понимаю, как на завтрак просыпаться", – сказал Селезнев.