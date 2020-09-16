В УПЛ рассчитывают, что к 2022 году стоимость ТВ прав Лиги вырастет вдвое

В среду, 16 сентября, состоялась очередная встреча рабочей группы Украинской Премьер-Лиги по созданию УПЛ ТВ

На встрече присутствовали представители клубов УПЛ и сотрудники Лиги, а также приглашенные медиа-эксперты.

Участники встречи поддержали идею привлечения ведущих международных компаний в качестве консультантов по вопросам создания, продакшна и реализации продукта УПЛ ТВ. Также все согласились с необходимостью проведения тендера по привлечению производителей телевизионного продукта.

Интересно, что по прогнозам экспертов, рынок платного ТВ в Украине к 2022 году вырастет вдвое, что позволит увеличить и стоимость продукта УПЛ, о чем заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий

"По оценкам экспертов в 2022 году ожидается увеличение рынка платного телевидения в 6 млрд. гривен, что вдвое больше, чем в 2019 году, когда УПЛ впервые провела тендер по реализации медиа-прав Лиги. Это непосредственно скажется и на увеличении стоимости телевизионных прав УПЛ. И уже во время проведения следующего тендера, мы ожидаем увеличения их стоимости вдвое", - сказал Дикий.