  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В УПЛ рассчитывают, что к 2022 году стоимость ТВ прав Лиги вырастет вдвое
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В УПЛ рассчитывают, что к 2022 году стоимость ТВ прав Лиги вырастет вдвое

Премьер-лига
(1 голосов)

Состоялось очередное заседание рабочей группы по созданию УПЛ ТВ

В УПЛ рассчитывают, что к 2022 году стоимость ТВ прав Лиги вырастет вдвое
Новина українською

В среду, 16 сентября, состоялась очередная встреча рабочей группы Украинской Премьер-Лиги по созданию УПЛ ТВ

На встрече присутствовали представители клубов УПЛ и сотрудники Лиги, а также приглашенные медиа-эксперты.

Участники встречи поддержали идею привлечения ведущих международных компаний в качестве консультантов по вопросам создания, продакшна и реализации продукта УПЛ ТВ. Также все согласились с необходимостью проведения тендера по привлечению производителей телевизионного продукта.

Интересно, что по прогнозам экспертов, рынок платного ТВ в Украине к 2022 году вырастет вдвое, что позволит увеличить и стоимость продукта УПЛ, о чем заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий

"По оценкам экспертов в 2022 году ожидается увеличение рынка платного телевидения в 6 млрд. гривен, что вдвое больше, чем в 2019 году, когда УПЛ впервые провела тендер по реализации медиа-прав Лиги. Это непосредственно скажется и на увеличении стоимости телевизионных прав УПЛ. И уже во время проведения следующего тендера, мы ожидаем увеличения их стоимости вдвое", - сказал Дикий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий телепул
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
zloyded (Киев)
16.09.2020 в 21:16
Что за очковтирательство?! Все-же знают, что транслятором будут "Футболы" или по другому назовут контору, но это ничего не изменит, на их базе всё это будет создано, выделены будут деньги типа на оборудование и это все осядет в кармане Ахмэта! Ну все-же понятно, что это и к чему, зачем людей обманывать и так проводить для галочки какие-то сборища
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...