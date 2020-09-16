Минай подписал первого в своей истории африканского легионера

" Минай " продолжает активно работать на трансферном рынке.

Новым игроком команды стал еще один легионер – 22-летний фланговый защитник Шемми Маембе из Замбии.

Условия соглашения с игроком клуб не раскрывает.

Интересно, что это первый футболист с африканского континента в "Минае".

Последний клуб Маембе - "Зеско Юнайтед" - это сильнейшая команда этой страны, которая регулярно играет в Африканской Лиге чемпионов.

Шемми также является игроком юношеской и молодежной сборной Замбии, с которой играл в Кубке Африканских наций. В составе U-20 выступал на чемпионате мира в 2017 году.