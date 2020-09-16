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Минай подписал первого в своей истории африканского легионера

Премьер-лига
(1 голосов)

Шемми Маембе прибыл из Замбии

Минай подписал первого в своей истории африканского легионера
Новина українською

"Минай" продолжает активно работать на трансферном рынке.

Новым игроком команды стал еще один легионер – 22-летний фланговый защитник Шемми Маембе из Замбии.

Условия соглашения с игроком клуб не раскрывает.

Интересно, что это первый футболист с африканского континента в "Минае".

Последний клуб Маембе - "Зеско Юнайтед" - это сильнейшая команда этой страны, которая регулярно играет в Африканской Лиге чемпионов.

Шемми также является игроком юношеской и молодежной сборной Замбии, с которой играл в Кубке Африканских наций. В составе U-20 выступал на чемпионате мира в 2017 году.

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В статье: ФК Минай Шемми Маембе
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
16.09.2020 в 21:33
не особо прям таки спец в скаутинге, но предполагаю , что более-менее одаренных игроков для европейского футбола вывозят из Африки еще в юношеском возрасте. Но этот хотя бы в местной ЛЧ играл, всяко лучше африканца из Колоса, который 2 года последних вообще в проф.командах не числился.
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Микко82 (Херсон)
16.09.2020 в 21:27
Дайош Бурунді і Ботсвану!
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