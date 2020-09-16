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Минай подписал первого в своей истории африканского легионера
Шемми Маембе прибыл из Замбии
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Новым игроком команды стал еще один легионер – 22-летний фланговый защитник Шемми Маембе из Замбии.
Условия соглашения с игроком клуб не раскрывает.
Интересно, что это первый футболист с африканского континента в "Минае".
Последний клуб Маембе - "Зеско Юнайтед" - это сильнейшая команда этой страны, которая регулярно играет в Африканской Лиге чемпионов.
Шемми также является игроком юношеской и молодежной сборной Замбии, с которой играл в Кубке Африканских наций. В составе U-20 выступал на чемпионате мира в 2017 году.