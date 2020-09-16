Мораес: Важно понимать, что Шахтер – великий клуб в Европе, с большими амбициями

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес, который был признан болельщиками лучшим игроком команды сезона 2019/20 , оценил прошлый сезон и поделился ожиданиями от нынешнего.

– Жуниор, болельщики признали тебя лучшим в сезоне. Что для тебя это значит?

– Очень большая честь! "Шахтер" – клуб, который полон высококвалифицированных игроков. Многие ребята выступают за национальные сборные, потому быть частью истории клуба и лучшим футболистом – честь. Это плоды усердной работы, а также помощь всех моих партнеров по команде.

– Два года подряд ты – лучший бомбардир чемпионата. Как тебе это удается?

– Думаю, секрет всего и ключ к успеху – мотивация. Ежедневно стараюсь стать лучше, чем вчера. Так и "Шахтер" – с каждым годом прибавляет. Все мы эволюционируем.

– Как оценишь прошедший сезон с учетом достижений команды?

– Отличный сезон с великолепными результатами. Добраться до полуфинала Лиги Европы – это очень хорошо для клуба. Мы понимаем, что могли пройти дальше, быть в финале… Но самое главное для молодых ребят – почувствовать вкус побед. Важно понимать, что "Шахтер" – великий клуб в Европе. И у нас очень большие амбиции.

– Какой поединок сезона оставил самые яркие воспоминания?

– С "Зарей" в Харькове. Тогда мы поменяли счет и добились максимального результата на последних минутах. Тот матч действительно показал наш характер и желание побеждать. Но важны были все игры, потому что они привели нас к титулу.

– А в Лиге чемпионов и Лиге Европы?

– Победа над "Аталантой" в Италии.

– Какие задачи ставишь перед собой в новом сезоне?

– Прежде всего быть эффективным и помогать команде. Нужно всегда добиваться наивысших целей, выиграть чемпионат. И мы постараемся сделать все, чтобы провести отличную кампанию в Лиге чемпионов.

– Сколько голов планируешь забить?

– Это секрет, пусть он останется при мне. Не люблю, когда личные цели напоказ. Все игроки думают о команде, коллективе. Я всегда буду ставить цели "Шахтера" на первое место.