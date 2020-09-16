Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мораес: Важно понимать, что Шахтер – великий клуб в Европе, с большими амбициями
Жуниор был признан лучшим игроком Шахтера прошлого сезона
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес, который был признан болельщиками
– Жуниор, болельщики признали тебя лучшим в сезоне. Что для тебя это значит?
– Очень большая честь! "Шахтер" – клуб, который полон высококвалифицированных игроков. Многие ребята выступают за национальные сборные, потому быть частью истории клуба и лучшим футболистом – честь. Это плоды усердной работы, а также помощь всех моих партнеров по команде.
– Два года подряд ты – лучший бомбардир чемпионата. Как тебе это удается?
– Думаю, секрет всего и ключ к успеху – мотивация. Ежедневно стараюсь стать лучше, чем вчера. Так и "Шахтер" – с каждым годом прибавляет. Все мы эволюционируем.
– Как оценишь прошедший сезон с учетом достижений команды?
– Отличный сезон с великолепными результатами. Добраться до полуфинала Лиги Европы – это очень хорошо для клуба. Мы понимаем, что могли пройти дальше, быть в финале… Но самое главное для молодых ребят – почувствовать вкус побед. Важно понимать, что "Шахтер" – великий клуб в Европе. И у нас очень большие амбиции.
– Какой поединок сезона оставил самые яркие воспоминания?
– С "Зарей" в Харькове. Тогда мы поменяли счет и добились максимального результата на последних минутах. Тот матч действительно показал наш характер и желание побеждать. Но важны были все игры, потому что они привели нас к титулу.
– А в Лиге чемпионов и Лиге Европы?
– Победа над "Аталантой" в Италии.
– Какие задачи ставишь перед собой в новом сезоне?
– Прежде всего быть эффективным и помогать команде. Нужно всегда добиваться наивысших целей, выиграть чемпионат. И мы постараемся сделать все, чтобы провести отличную кампанию в Лиге чемпионов.
– Сколько голов планируешь забить?
– Это секрет, пусть он останется при мне. Не люблю, когда личные цели напоказ. Все игроки думают о команде, коллективе. Я всегда буду ставить цели "Шахтера" на первое место.