Рома готова заплатить за Соломона 12 млн евро, Шахтер хочет 25

Римская "Рома" возобновила предметный интерес к хавбеку " Шахтера " Манору Соломону.

По информации Calciomercato, римский клуб готов заплатить за израильтянина 12 миллионов евро, в то время как "Шахтер" хочет получить за игрока 25 миллионов.

Также сообщается, что Соломоном интересуются "Аталанта" и "Манчестер Сити", но данный интерес пока что в какую-то конкретику не перерос.

Отметим, что об интересе "Ромы" к игроку СМИ писали и прошлым летом, но тогда дальше слухов дело не зашло.

Напомним, что в прошлом сезоне в УПЛ игрок провел 20 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов. Transfermarkt оценивает Соломона в 7 млн евро, его контракт с "горняками" действует до конца июня 2024 года.