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Рома готова заплатить за Соломона 12 млн евро, Шахтер хочет 25

Премьер-лига
(1 голосов)

Фонсека снова нацелился на игроков Шахтера

Рома готова заплатить за Соломона 12 млн евро, Шахтер хочет 25
Новина українською

Римская "Рома" возобновила предметный интерес к хавбеку "Шахтера" Манору Соломону.

По информации Calciomercato, римский клуб готов заплатить за израильтянина 12 миллионов евро, в то время как "Шахтер" хочет получить за игрока 25 миллионов.

Также сообщается, что Соломоном интересуются "Аталанта" и "Манчестер Сити", но данный интерес пока что в какую-то конкретику не перерос.

Отметим, что об интересе "Ромы" к игроку СМИ писали и прошлым летом, но тогда дальше слухов дело не зашло.

Напомним, что в прошлом сезоне в УПЛ игрок провел 20 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов. Transfermarkt оценивает Соломона в 7 млн евро, его контракт с "горняками" действует до конца июня 2024 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Манор Соломон
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.09.2020 в 23:30
Ундера продали в Лестер суммарно за 27,а предлагают 12 и вообще Цыганкова пускай берут
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