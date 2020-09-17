  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фланговый защитник Шахтера: Из Зари ушли ключевые футболисты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фланговый защитник Шахтера: Из Зари ушли ключевые футболисты

Премьер-лига
(1 голосов)

Впереди очная встреча

Фланговый защитник Шахтера: Из Зари ушли ключевые футболисты
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат рассказал о подготовке к встрече с "Зарей".

- Сергей, последний официальный поединок "Шахтер" проводил 25 августа в Суперкубке Украины. Насколько этот перерыв может отразиться на игре и тонусе команды?

- Думаю, никак не скажется. Мы полностью готовы. Кто находился в сборных, тренировался, у нас были игры, напряжение. С понедельника "Шахтер" вошел в привычный режим тренировок в недельном цикле. Готовимся и понимаем, что нас ждет сложный календарь. Будет меньше времени на подготовку, больше внимания придется уделять восстановлению между матчами. Это часть нашей работы.

- На твой взгляд, с чем связан неудачный старт "Зари" в Премьер-лиге? Какой игры от соперника стоит ожидать?

- Не хочу оценивать "Зарю", - нам прежде всего следует готовить себя. И поединки, а также гола в ворота луганчан "Шахтеру" всегда даются очень сложно, поэтому ожидаем битвы на поле.

- А что скажешь об изменениях в составе противника?

- Ушли футболисты, которые, на мой взгляд, были ключевыми. Сложно сказать, насколько вписались новички, которые заменили. У нас большие ожидания верим в победу и все для этого делать.

- После "Зари" у "Шахтера" матчи, между которыми всего два дня отдыха. Насколько трудно будет преодолеть этот этап?

- Ничего нового для нас нет. Сейчас такой цикл придется преодолеть в клубе, потом поединки сборных. Когда начнется Лига чемпионов, игры будут через три дня, и для нас это расписание является обычным. Все профессионалы, знают, как оставаться в форме. Будем готовы на сто процентов и должны продемонстрировать хороший результат.

Матч "Заря" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Украина Шахтер (Донецк) Сергей Болбат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Shakhtar News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...