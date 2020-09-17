Фланговый защитник Шахтера: Из Зари ушли ключевые футболисты

Защитник " Шахтера " Сергей Болбат рассказал о подготовке к встрече с "Зарей".

- Сергей, последний официальный поединок "Шахтер" проводил 25 августа в Суперкубке Украины. Насколько этот перерыв может отразиться на игре и тонусе команды?

- Думаю, никак не скажется. Мы полностью готовы. Кто находился в сборных, тренировался, у нас были игры, напряжение. С понедельника "Шахтер" вошел в привычный режим тренировок в недельном цикле. Готовимся и понимаем, что нас ждет сложный календарь. Будет меньше времени на подготовку, больше внимания придется уделять восстановлению между матчами. Это часть нашей работы.

- На твой взгляд, с чем связан неудачный старт "Зари" в Премьер-лиге? Какой игры от соперника стоит ожидать?

- Не хочу оценивать "Зарю", - нам прежде всего следует готовить себя. И поединки, а также гола в ворота луганчан "Шахтеру" всегда даются очень сложно, поэтому ожидаем битвы на поле.

- А что скажешь об изменениях в составе противника?

- Ушли футболисты, которые, на мой взгляд, были ключевыми. Сложно сказать, насколько вписались новички, которые заменили. У нас большие ожидания верим в победу и все для этого делать.

- После "Зари" у "Шахтера" матчи, между которыми всего два дня отдыха. Насколько трудно будет преодолеть этот этап?

- Ничего нового для нас нет. Сейчас такой цикл придется преодолеть в клубе, потом поединки сборных. Когда начнется Лига чемпионов, игры будут через три дня, и для нас это расписание является обычным. Все профессионалы, знают, как оставаться в форме. Будем готовы на сто процентов и должны продемонстрировать хороший результат.

Матч "Заря" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало в 17:00.