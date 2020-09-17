Премьер-лига
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В Шахтера перед матчем с Зарей - 3 человек в лазарете
Продолжается подготовка "
Команда получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19: во всех отрицательные.
Подопечные Луиша Каштру в пределах тренировки укрепляли игровые взаимосвязи и синхронность действий в обороне и атаке.
В общей группе все, кроме Максима Малышева, Исмаили и Владислава Вакулы.
Поединок чемпионата Украины "Заря" - "Шахтер" состоится 20 сентября на "Славутич-Арене". Начало - в 17:00.
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Источник:Шахтар
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