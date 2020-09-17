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Премьер-лига

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В Шахтера перед матчем с Зарей - 3 человек в лазарете

Премьер-лига
(1 голосов)
В Шахтера перед матчем с Зарей - 3 человек в лазарете
Новина українською

Продолжается подготовка "Шахтера" к матчу 3-го тура Премьер-лиги с "Зарей".

Команда получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19: во всех отрицательные.

Подопечные Луиша Каштру в пределах тренировки укрепляли игровые взаимосвязи и синхронность действий в обороне и атаке.

В общей группе все, кроме Максима Малышева, Исмаили и Владислава Вакулы.

Поединок чемпионата Украины "Заря" - "Шахтер" состоится 20 сентября на "Славутич-Арене". Начало - в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Исмаили Максим Малышев Владислав Вакула
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Источник:
Шахтар
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