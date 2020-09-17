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Александр Филиппов может перейти в клуб из Бельгии - СМИ

Премьер-лига
(4 голосов)

С подписанием полноценного контракта

Александр Филиппов может перейти в клуб из Бельгии - СМИ
Новина українською

Украинский 27-летний нападающий черниговской "Десны" Александр Филиппов может перейти в бельгийский Сент-Трюйден.

Издание Het Belang van Limburg убеждает, что сегодня он должен прибыть на просмотр для подписания полноценного контракта.

Александр с 2016 года выступает в "Десне". Контракт с черниговским клубом у Филиппова действителен до начала 2022 года с опцией продления еще на 2 года.

В этом сезоне Александр провел оба матча УПЛ, забил 1 гол с пенальти, в прошлом был одним из лучших нападающих УПЛ, его неоднократно "сватали" в национальную сборную Украины. Трансферная стоимость игрока, по данным Трансфермаркту - 1,3 млн евро.

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В статье: Десна (Чернигов) Чемпионат Бельгии Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Комментарии (7)
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Огієнко Дмитро (Запоріжжя)
17.09.2020 в 14:58
Для збірної добре Може , нарешті Шевченко звернить на нього увагу.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
17.09.2020 в 14:11
Чушь! Очередная утка от тех кому больше не о чем писать.Вдумайтесь! У него контракт до конца 22го года,а его уже сейчас ждут на просмотр и подписание контракта
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+1
0
Trztrqtr (Украина)
17.09.2020 в 15:01
Мало восклицательных знаков , поэтому неубедительно:) То что у него контракт не означает что он не может участвовать в переговорах, тем более при участии его нынешнего клуба.
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0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
17.09.2020 в 14:10
якщо дадуть хотя би 1.5 ляма, то ціна для "гравця одного сезону" буде просто супер. І саме головне підвищиться імідж "Десни" як команди яка може продавати своїх футболістів на Захід.
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+3
-1
royalstas (Вінниця)
17.09.2020 в 13:51
Якщо продадуть за 2 ляма це буде гуд але щось потрібно думати на рахунок ким замінити.
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+3
0
royalstas (Вінниця)
17.09.2020 в 13:52
Як варіант взяти в оренду Соля з Динамо)))
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+3
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.09.2020 в 14:25
А зарплату потягнуть ?
0
0


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