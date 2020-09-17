Александр Филиппов может перейти в клуб из Бельгии - СМИ

Украинский 27-летний нападающий черниговской "Десны" Александр Филиппов может перейти в бельгийский Сент-Трюйден.

Издание Het Belang van Limburg убеждает, что сегодня он должен прибыть на просмотр для подписания полноценного контракта.

Александр с 2016 года выступает в "Десне". Контракт с черниговским клубом у Филиппова действителен до начала 2022 года с опцией продления еще на 2 года.

В этом сезоне Александр провел оба матча УПЛ, забил 1 гол с пенальти, в прошлом был одним из лучших нападающих УПЛ, его неоднократно "сватали" в национальную сборную Украины. Трансферная стоимость игрока, по данным Трансфермаркту - 1,3 млн евро.