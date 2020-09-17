Остап Маркевич: Это Премьер-лига, здесь все команды будут биться до конца

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 3-го тура УПЛ с "Днепром-1", который состоится в пятницу 18 сентября.

— Нет ли перед игрой с "Днепром-1" у Вас кадровых проблем?

— Если Вы имеете ввиду травмированных, то их у нас нет. Но в Днепре не поможет нам Игнатенко, который получил красную карточку в игре с "Зарей". Это нормальный футбольный процесс. У нас есть кому играть, и мы приложим все усилия, чтобы эта потеря не сказалась.

— В недавнем матче против "Зари" азовцы провели мощно дебют и удивил соперника. Ждут сюрпризы и "Днепр-1"?

— Не знаю, чем мы так сильно удивили. Мы просто делаем свою работу. Каждый день и очень настойчиво. Это процесс становления новой команды, который рано или поздно дает результат.

— В минувшем сезоне поединки "Мариуполя" и "Днепра-1" получились очень упорными и напряженными. Каким Вы видите этот матч, учитывая, что днепряне неудачно начали текущий чемпионат?

— Мы не обращаем внимание на результаты стартовых туров. Это Премьер-лига и все команды будут биться до конца. Не знаю, как было в прошлых матчах, сейчас мы смотрим только в будущее и сделаем все, чтобы удачно сыграть.

— Насколько тяжело будет играть против "Днепра-1"? Чего ждете от этой игры?

— Есть разные обстоятельства, есть различные нюансы при подготовке. Поэтому делать какие-то прогнозы просто невозможно. Каждый матч имеет свой оттенок, свою специфику. Мы после игры с "Зарей" стараемся сохранить наше настроение и те позитивные элементы, которые нам удались в той игре.

— "Мариуполь" продолжает играть на выезде из-за реконструкции газона на стадионе имени В.С.Бойко. До Днепра не так далеко, но усталость от дороги уже может накапливаться. Скажется ли этот дорожный фактор в пятницу?

— До Днепра не такое большое расстояние, поэтому в этом плане будет все нормально. Мы учитываем наши обстоятельства в своей работе. Весь тренировочный процесс и подготовка к играм устроены так, чтобы ребята максимально были готовы к матчам.

— Период заявки в УПЛ еще продолжается. Стоит ли ожидать в "Мариуполе" новичков?

— Безусловно, у нас есть желание усилиться и клуб работает в этом направлении. Будут еще футболисты – подождите официальных сообщений.