Заря сдала отрицательные тесты на COVID-19. Два дня назад в команде заболел Хомченовский

В среду 15 сентября стало известно о том, что один из лидеров "Зари" Дмитрий Хомченовский подхватил коронавирус.

Футболист был отправлен на самоизоляцию, а команда и сотрудники клуба сдали дополнительные ПЦР-тесты.

Сегодня были получены результаты тестирования и все они отрицательные.

Таким образом, команда в плановом порядке готовится к игре с "Шахтёром". Которая состоится в воскресенье, 20 сентября и начнется в 17:00.