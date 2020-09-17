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Заря сдала отрицательные тесты на COVID-19. Два дня назад в команде заболел Хомченовский

Премьер-лига
(1 голосов)

Кроме Дмитрия других случаев заражения у луганчан нет

Заря сдала отрицательные тесты на COVID-19. Два дня назад в команде заболел Хомченовский
Новина українською

В среду 15 сентября стало известно о том, что один из лидеров "Зари" Дмитрий Хомченовский подхватил коронавирус.

Футболист был отправлен на самоизоляцию, а команда и сотрудники клуба сдали дополнительные ПЦР-тесты.

Сегодня были получены результаты тестирования и все они отрицательные.

Таким образом, команда в плановом порядке готовится к игре с "Шахтёром". Которая состоится в воскресенье, 20 сентября и начнется в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Хомченовский Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Заря

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