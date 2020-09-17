Шахтер отдал Сикана в Мариуполь

" Мариуполь " заявил на нынешний сезон 19-летнего форварда "Шахтера" Даниила Сикана.

Футболист уже появился в заявке азовцев на нынешний сезон, хотя оба клуба пока что какой-либо официальной информации о переходе игрока не давали.

В свой новой команде Даниил взял №99.

Напомним, что "Шахтер" купил игрока у "Карпат" в январе 2019-го года и сразу же на полгода отправил его в аренду в "Мариуполь".

Прошлый сезон форвард провел уже в "Шахтере" и сыграл 7 матчей за первую команду "горняков", результативными действиями не отмечался.