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Шахтер отдал Сикана в Мариуполь
Скорее всего, речь идет об аренде
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Футболист уже появился в заявке азовцев на нынешний сезон, хотя оба клуба пока что какой-либо официальной информации о переходе игрока не давали.
В свой новой команде Даниил взял №99.
Напомним, что "Шахтер" купил игрока у "Карпат" в январе 2019-го года и сразу же на полгода отправил его в аренду в "Мариуполь".
Прошлый сезон форвард провел уже в "Шахтере" и сыграл 7 матчей за первую команду "горняков", результативными действиями не отмечался.