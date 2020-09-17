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Шахтер отдал Сикана в Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

Скорее всего, речь идет об аренде

Шахтер отдал Сикана в Мариуполь
Новина українською

"Мариуполь" заявил на нынешний сезон 19-летнего форварда "Шахтера" Даниила Сикана.

Футболист уже появился в заявке азовцев на нынешний сезон, хотя оба клуба пока что какой-либо официальной информации о переходе игрока не давали.

В свой новой команде Даниил взял №99.

Напомним, что "Шахтер" купил игрока у "Карпат" в январе 2019-го года и сразу же на полгода отправил его в аренду в "Мариуполь".

Прошлый сезон форвард провел уже в "Шахтере" и сыграл 7 матчей за первую команду "горняков", результативными действиями не отмечался.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.09.2020 в 17:46
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.09.2020 в 17:29
В Бельгию лучше бы уехал
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+3
0
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Кююмалайнен (Київ)
17.09.2020 в 17:26
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+3
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prockop4uck (Киев)
17.09.2020 в 17:10
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+4
0
Димитър из Софии (София)
17.09.2020 в 17:05
Ахахах, дождался своего шанса.
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+3
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