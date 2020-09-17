  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матвиенко: Последние поединки Зари еще не смотрел, но по прошлому сезону можно сказать, что это очень сильная команда
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матвиенко: Последние поединки Зари еще не смотрел, но по прошлому сезону можно сказать, что это очень сильная команда

Премьер-лига
(2 голосов)

Центральный матч тура состоится 20 сентября

Матвиенко: Последние поединки Зари еще не смотрел, но по прошлому сезону можно сказать, что это очень сильная команда
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал, как команда готовится к матчу 3-го тура УПЛ с "Зарей", который состоится в ближайшее воскресенье.

– Практически две недели одна группа футболистов находилась в сборных, другая продолжала тренировки в клубе. Поэтому сейчас больше работаем над тем, чтобы вспомнить и восстановить игровые связи, взаимодействие на поле и тактические наработки. Последние поединки "Зари" еще не смотрел, но по прошлому сезону можно сказать, что это очень сильная команда. С приходом Скрипника они показывают интересный и атакующий футбол. Будет сто процентов сложно, но мы постараемся хорошо провести этот матч и победить.

– "Шахтер" почти месяц без официальных игр, но впереди вас ждет марафон из трех поединков за восемь дней. Не скажутся ли эти обстоятельства на тонусе команды?

– Не думаю, ведь все клубы оказались в похожих реалиях. Была пауза, и сейчас все в равных условиях. У нас в команде достаточно футболистов, думаю, будут замены и ротация. Верю, что все получится и мы справимся.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Shakhtar news

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...