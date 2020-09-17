Мариуполь объявил об аренде Сикана

" Мариуполь " официально объявил об аренде 19-летнего форварда "Шахтера" Даниила Сикана.

Арендное соглашение сторон рассчитано до конца сезона. В свой новой команде Даниил будет выступать под №99.

Напомним, что "Шахтер" купил игрока у "Карпат" в январе 2019-го года и сразу же на полгода отправил его в аренду в "Мариуполь".

Прошлый сезон форвард провел уже в "Шахтере" и сыграл 7 матчей за первую команду "горняков", результативными действиями не отмечался.