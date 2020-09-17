  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь объявил об аренде Сикана
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь объявил об аренде Сикана

Премьер-лига
(1 голосов)

По проторенной дорожке

Мариуполь объявил об аренде Сикана
Новина українською

"Мариуполь" официально объявил об аренде 19-летнего форварда "Шахтера" Даниила Сикана.

Арендное соглашение сторон рассчитано до конца сезона. В свой новой команде Даниил будет выступать под №99.

Напомним, что "Шахтер" купил игрока у "Карпат" в январе 2019-го года и сразу же на полгода отправил его в аренду в "Мариуполь".

Прошлый сезон форвард провел уже в "Шахтере" и сыграл 7 матчей за первую команду "горняков", результативными действиями не отмечался.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...