Премьер-лига
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Мариуполь объявил об аренде Сикана
По проторенной дорожке
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Арендное соглашение сторон рассчитано до конца сезона. В свой новой команде Даниил будет выступать под №99.
Напомним, что "Шахтер" купил игрока у "Карпат" в январе 2019-го года и сразу же на полгода отправил его в аренду в "Мариуполь".
Прошлый сезон форвард провел уже в "Шахтере" и сыграл 7 матчей за первую команду "горняков", результативными действиями не отмечался.
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Источник:Инстаграм Мариуполя
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