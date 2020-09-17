Цыганков рискует пропустить матч против Львова

Хавбек " Динамо " Виктор Цыганков может не сыграть в матче 3-го тура УПЛ против "Львова".

Все дело в том, что еще за несколько дней до матча квалификации Лиги чемпионов с АЗ (2:0) футболист пожаловался на боли, которые мешают ему проводить полноценные тренировки.

Однако врачам пока что определить характер травмы Цыганкова не удалось.

В итоге из-за этого полузащитник не готовился к игре с АЗ и рискует пропустить предстоящий матч против "Львова", который состоится 19 сентября.