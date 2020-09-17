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Цыганков рискует пропустить матч против Львова

Премьер-лига
(1 голосов)

Врачи не могут определить характер травмы игрока

Цыганков рискует пропустить матч против Львова
Новина українською

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков может не сыграть в матче 3-го тура УПЛ против "Львова".

Все дело в том, что еще за несколько дней до матча квалификации Лиги чемпионов с АЗ (2:0) футболист пожаловался на боли, которые мешают ему проводить полноценные тренировки.

Однако врачам пока что определить характер травмы Цыганкова не удалось.

В итоге из-за этого полузащитник не готовился к игре с АЗ и рискует пропустить предстоящий матч против "Львова", который состоится 19 сентября.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (6)
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ascent (Луксор)
17.09.2020 в 21:53
"Однако врачам пока что определить характер травмы Цыганкова не удалось..."
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.09.2020 в 21:48
10млн и нахер с хаты! Болонья, Хоффенхайм,Гранада, Брюгге,Фенербахче,кароче любо команде толкнуть это стекло
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
17.09.2020 в 21:43
30 м за него ? Ну ну
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+1
0
Мирон (Львів)
17.09.2020 в 21:12
Проти Львова можна взагалі дублерів виставляти
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+3
0
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Микко82 (Херсон)
17.09.2020 в 21:22
Зняв з язика.
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+1
0
Kristo (Львов)
17.09.2020 в 21:12
Нужно поскорее продавать за любые деньги!
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+2
0


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