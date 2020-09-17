Премьер-лига
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Цыганков рискует пропустить матч против Львова
Врачи не могут определить характер травмы игрока
Хавбек "
Все дело в том, что еще за несколько дней до матча квалификации Лиги чемпионов с АЗ (2:0) футболист пожаловался на боли, которые мешают ему проводить полноценные тренировки.
Однако врачам пока что определить характер травмы Цыганкова не удалось.
В итоге из-за этого полузащитник не готовился к игре с АЗ и рискует пропустить предстоящий матч против "Львова", который состоится 19 сентября.
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (6)
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ascent (Луксор)
17.09.2020 в 21:53
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Artemanat (Кривой Рог)
17.09.2020 в 21:48
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таврия19752009 (симферополь)
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Мирон (Львів)
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Микко82 (Херсон)
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Kristo (Львов)
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